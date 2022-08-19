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Kızartmalara son! Sağlıklı fırında mücver tarifi

19.08.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sevilen yaz sebzeleri arasında bulunan kabağın birçok farklı çeşitte yemeği yapılıyor. Bunların arasında bulunan mücver her türlü yemeğin yanına yakışması ile oldukça fazla tercih ediliyor. Ancak kızartılarak yapılması akıllarda soru işaretlerine neden oluyor. Mücveri kızartmadan da lezzetli bir şekilde yapmak istiyorsanız ve fırında mücver nasıl olur diye merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Kızartmalara son! Sağlıklı fırında mücver tarifi

Kızartılarak yapılan yemekler hem sağlığı etkiliyor hem de mutfağın oldukça kirlenmesine yol açıyor. Mücverler kızartılınca sıklıkla yağ çekebiliyor. Bu da istenmeyen durumlara neden oluyor. Ancak mücverleri kızartmadan da yapabilirsiniz. Fırında yapacağınız mücver tarifi hem oldukça pratik hem de sağlıklı bir lezzet.

FIRINDA MÜCVER TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet orta boy kabak
  • 2 adet yumurta
  • Yarım demet dereotu
  • 20-25 adet maydanoz
  • 8-10 adet yeşil soğan
  • 200 gram beyaz peynir
  • 1 çay bardağı un (kıvama göre azalıp eksilebilir)
  • 1 adet kabartma tozu
  • Yarım kahve fincanı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • Diyette olmayanlar için üzerine serpmek için 250 gr kaşar peyniri

Yapılışı

  • Kabakları soyun, rendeleyin ve suyunu sıkarak çıkarın.
  • Diğer yeşillikleri ince ince doğrayın.
  • Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezin.
  • Yumurtaları ayrı bir kapta iyice çırpın, köpük köpük olsun.
  • Bütün malzemeleri krep yapıyormuş gibi birleştirin.
  • Burada önemli olan unun miktarını ayarlamanız. Çok cıvık olmasın ki içini çekerek
  • pişsin.
  • Fırın kabınızı çok az yağla yağlayın yada pişirme kağıdı kullanabilirsiniz.
  • Tüm malzemeyi kabınıza boşaltın ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırınınıza sürün. Süre ve ısı veremeyeceğim, ben turbo fırınımda pişirdim biraz çabuk pişiriyor. Sonra ısıyı düşürüp içini çekmesini sağlıyorum mesela.
  • Kızarmaya başlayınca çıkarıp kaşar peyniri serpin ve kaşarlar eriyip kızarıncaya kadar pişirin.
  • Dileyen sarımsaklı yoğurtla servis edebilir ve dereotu ile süsleyebilir

AFİYET OLSUN!


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