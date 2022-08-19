Kızartmalara son! Sağlıklı fırında mücver tarifi

Kızartılarak yapılan yemekler hem sağlığı etkiliyor hem de mutfağın oldukça kirlenmesine yol açıyor. Mücverler kızartılınca sıklıkla yağ çekebiliyor. Bu da istenmeyen durumlara neden oluyor. Ancak mücverleri kızartmadan da yapabilirsiniz. Fırında yapacağınız mücver tarifi hem oldukça pratik hem de sağlıklı bir lezzet.

FIRINDA MÜCVER TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy kabak

2 adet yumurta

Yarım demet dereotu

20-25 adet maydanoz

8-10 adet yeşil soğan

200 gram beyaz peynir

1 çay bardağı un (kıvama göre azalıp eksilebilir)

1 adet kabartma tozu

Yarım kahve fincanı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Diyette olmayanlar için üzerine serpmek için 250 gr kaşar peyniri

Yapılışı

Kabakları soyun, rendeleyin ve suyunu sıkarak çıkarın.

Diğer yeşillikleri ince ince doğrayın.

Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezin.

Yumurtaları ayrı bir kapta iyice çırpın, köpük köpük olsun.

Bütün malzemeleri krep yapıyormuş gibi birleştirin.

Burada önemli olan unun miktarını ayarlamanız. Çok cıvık olmasın ki içini çekerek

pişsin.

Fırın kabınızı çok az yağla yağlayın yada pişirme kağıdı kullanabilirsiniz.

Tüm malzemeyi kabınıza boşaltın ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırınınıza sürün. Süre ve ısı veremeyeceğim, ben turbo fırınımda pişirdim biraz çabuk pişiriyor. Sonra ısıyı düşürüp içini çekmesini sağlıyorum mesela.

Kızarmaya başlayınca çıkarıp kaşar peyniri serpin ve kaşarlar eriyip kızarıncaya kadar pişirin.

Dileyen sarımsaklı yoğurtla servis edebilir ve dereotu ile süsleyebilir

AFİYET OLSUN!



