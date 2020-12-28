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  4. Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi

Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi

28.12.2020 13:44 | Son Güncelleme:
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Avustralya’dan gelen görüntülerde kızgın kanguru, çocuklarını korumak isteyen Mitchell Robinson adlı adamı tek yumrukla yere seriyor.

Görünüşleri ile sempati toplayan Avustralya’nın simgesi hayvanlardan biri olan kanguru, bu sefer şiddet dolu görüntülerle karşımıza çıktı.

Noel günü çocukları korktuğu için bahçesinden kovmaya çalıştığı kangurunun saldırısına uğrayan Mitchell Robinson’un paylaştığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

South West Rocks'ta çekilen görüntüde, büyük keseli hayvan talihsiz adamın üzerine atlamadan önce ona doğru zıplayarak saldırıya geçiyor.

Kurbanının üzerine atlayan kanguru adamı yumruklayıp devirdikten sonra, hızını alamayıp tekmeliyor.

BÖLGE HALKI KANGURU SALDIRILARINDAN BIKTI

Kangurunun saldırısından ciddi yaralanma almadan kurtulan babanın kolu kırıldı.

Avustralya’da yaşanan yıkıcı orman yangınları sonrası yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kangurular son yıllarda banliyö bölgelerine girdikleri bilinen bir gerçek. Yerel halkın, bölgelerini istila eden kangurulardan bıktığı bildiriliyor.

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