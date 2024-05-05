‘Kızıl Goncalar’daki aşk gerçek oldu! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar yakalanınca...

Kızıl Goncalar dizisinde Naim ve Nadire karakterleri ile gündemde olan oyuncular Mert Turak ile Cemre Melis Çınar yeni aşka yelken açtı. Dizideki yasak aşkları konuşulan ikili gerçek hayatta sevgili oldu.

Oyuncu Mert Turak ile meslektaşı Cemre Melis Çınar, önceki akşam Cihangir'deydi. Flaşların patlamasıyla şaşkınlıklarını gizleyemeyen ikilinin, ağzından aynı cümleler döküldü: "Eyvah yakalandık!"

Bir dizi aşkı daha gerçek olurken, gazetecilere yakalanan Mert Turak ile Cemre Melis Çınar "Olan oldu, bari poz verelim de güzel çıkalım" dedi.

Turak'ın kovboy çizmeleri ve Çınar'ın burnua taktığı piercing de dikkat çekti. (Gecce)







