Kızıl Goncalar ile ekrana dönen Özgü Namal’ın estetiksiz hali gündemde! "Yaş almak çok yakışmış"

18 Aralık’ta Kızıl Goncalar dizisiyle 9 yıl sonra ekrana dönecek olan Özgü Namal, yıllara meydan okuyan doğal güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Özgü Namal, başrolünü Özcan Deniz’le paylaştığı Kızıl Goncalar dizisiyle 9 yıl aradan sonra 18 Aralık’ta sevenleriyle buluşacak. Gold Film imzalı dizide ödüllü oyuncu muhafazakar bir ailenin ferdi olan Meryem’e hayat veriyor.

Seyircilerin çok özlediği oyuncuların başında gelen Namal, doğal güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu Goncagül Sunar da 44 yaşındaki, iki çocuk annesi olan meslektaşı Özgü Namal’ın doğal güzelliğini övdü. Başarılı oyuncu Namal için şunları yazdı:

“Özgü Namal’a yaş almak çok yakışmış. Estetiksiz olgunlaşan, hafif yorulmuş, hafif hüzünlü hatta kusurlu yüz nasıl güzel geliyor. Dolgu botox küçük dokunuş zart zurt olmadan neyse o, karşımıza cesurca dikilen, kendi olan yüzleri ekran daha çok kucaklamalı…”





