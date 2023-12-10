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  4. Kızıl Goncalar ile ekrana dönen Özgü Namal’ın estetiksiz hali gündemde! "Yaş almak çok yakışmış"

Kızıl Goncalar ile ekrana dönen Özgü Namal’ın estetiksiz hali gündemde! "Yaş almak çok yakışmış"

10.12.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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Uzun yıllar sonra ekrana dönen Özgü Namal'a oyuncu Goncagül Sunar'dan iltifat yağdı. Pek çok oyuncunun aksine estetiksiz olan Özgü Namal için oyuncu "Estetiksiz olgunlaşan, hafif yorulmuş, hafif hüzünlü hatta kusurlu yüz nasıl güzel geliyor" dedi.

18 Aralık’ta Kızıl Goncalar dizisiyle 9 yıl sonra ekrana dönecek olan Özgü Namal, yıllara meydan okuyan doğal güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Özgü Namal, başrolünü Özcan Deniz’le paylaştığı Kızıl Goncalar dizisiyle 9 yıl aradan sonra 18 Aralık’ta sevenleriyle buluşacak. Gold Film imzalı dizide ödüllü oyuncu muhafazakar bir ailenin ferdi olan Meryem’e hayat veriyor.

Seyircilerin çok özlediği oyuncuların başında gelen Namal, doğal güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

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Ünlü oyuncu Goncagül Sunar da 44 yaşındaki, iki çocuk annesi olan meslektaşı Özgü Namal’ın doğal güzelliğini övdü. Başarılı oyuncu Namal için şunları yazdı:

“Özgü Namal’a yaş almak çok yakışmış. Estetiksiz olgunlaşan, hafif yorulmuş, hafif hüzünlü hatta kusurlu yüz nasıl güzel geliyor. Dolgu botox küçük dokunuş zart zurt olmadan neyse o, karşımıza cesurca dikilen, kendi olan yüzleri ekran daha çok kucaklamalı…”

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Özgü Namal Oyuncu Özcan Deniz yaşında
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