MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması tepkilere yol açtı! Şahan Gökbakar'ın yaptığı yorum olay oldu

Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması tepkilere yol açtı! Şahan Gökbakar'ın yaptığı yorum olay oldu

28.02.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması gündem oldu. Konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken oyuncu Şahan Gökbakar'ın Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın fotoğrafını paylaşarak yaptığı yorum olay oldu.

Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması tepkilere yol açtı! Şahan Gökbakar'ın yaptığı yorum olay oldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Depremin ilk gününden itibaren 11 ildeki yaralar sarılmaya çalışılırken depremlerin ardından barınma sorunu sık sık gündeme gelmişti. 'Kızılay AHBAP'a çadır sattı' iddiası ise sosyal medyada çok konuşulmuştu. Hem Ahbap hem de Kızılay tarafından yapılan açıklamalarda 'çadır satıldı' iddiası doğrulanırken Kızılay'ın çadır satması ise tepkilere neden oldu.

KEREM KINIK: BAKARIZ

CNNTürk ekranlarında Ahmet Hakan'ın programına konuk olan Kınık, "2 bin 50 çadırın Ahbap'a satıldığından haberim yoktu, öğrenince arkadaşları eleştirdim." dedi.

thumbs_b_c_6d06b7001ddeec229001178a604c19e3

Çadırların AFAD'a ücretsiz verileceğini söyleyen Kerem Kınık'a Ahmet Hakan, "Diyorsunuz ki AFAD'a parayla vermeyecektik, Ahbap'a parayla verdiniz. O zaman Ahbap'ın parasını iade edin iş bitsin sorun çözülsün." dedi. Kınık ise yanıt olarak, "Bakarız, ona da bakarız." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi

'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi

 Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

 'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN YORUMU OLAY OLDU

Kızılay'ın çadır satması gündemdeki yerini korurken oyuncu Şahan Gökbakar'ın Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın fotoğrafını paylaşarak yaptığı yorum olay oldu. Kınık'ın fotoğrafını Gökbakar, sosyal medyada "Barbunya kaça?" yorumuyla paylaştı.

3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı deprem bölgesinden paylaştı! ''Kelimeler gerçekten kifayetsiz''Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı deprem bölgesinden paylaştı! ''Kelimeler gerçekten kifayetsiz''
Akasya Durağı’nın yıldızının son hali ağızları açık bıraktı!Akasya Durağı’nın yıldızının son hali ağızları açık bıraktı!
Özel gece için 3 elbise! Kum saati fiziğini vurgulamak için...Özel gece için 3 elbise! Kum saati fiziğini vurgulamak için...
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Kızılay ahbap kerem kınık ele gününde

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!

Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!

Ege Bölgesi için deprem uyarısı: Üç il çok riskli

Ege Bölgesi için deprem uyarısı: Üç il çok riskli

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

Yavaş'tan yeşil ışık! 2 gün üst üste...

Yavaş'tan yeşil ışık! 2 gün üst üste...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.