Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması tepkilere yol açtı! Şahan Gökbakar'ın yaptığı yorum olay oldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Depremin ilk gününden itibaren 11 ildeki yaralar sarılmaya çalışılırken depremlerin ardından barınma sorunu sık sık gündeme gelmişti. 'Kızılay AHBAP'a çadır sattı' iddiası ise sosyal medyada çok konuşulmuştu. Hem Ahbap hem de Kızılay tarafından yapılan açıklamalarda 'çadır satıldı' iddiası doğrulanırken Kızılay'ın çadır satması ise tepkilere neden oldu.

KEREM KINIK: BAKARIZ

CNNTürk ekranlarında Ahmet Hakan'ın programına konuk olan Kınık, "2 bin 50 çadırın Ahbap'a satıldığından haberim yoktu, öğrenince arkadaşları eleştirdim." dedi.

Çadırların AFAD'a ücretsiz verileceğini söyleyen Kerem Kınık'a Ahmet Hakan, "Diyorsunuz ki AFAD'a parayla vermeyecektik, Ahbap'a parayla verdiniz. O zaman Ahbap'ın parasını iade edin iş bitsin sorun çözülsün." dedi. Kınık ise yanıt olarak, "Bakarız, ona da bakarız." ifadelerini kullandı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN YORUMU OLAY OLDU

Kızılay'ın çadır satması gündemdeki yerini korurken oyuncu Şahan Gökbakar'ın Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın fotoğrafını paylaşarak yaptığı yorum olay oldu. Kınık'ın fotoğrafını Gökbakar, sosyal medyada "Barbunya kaça?" yorumuyla paylaştı.



