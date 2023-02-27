'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra Kızılay'dan açıklama gelmişti! AHBAP'ın ardından onlar da duyurdu 'Biz de çadır satın aldık...'

Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açan depremlerin ardından barınma sorunu sık sık gündeme gelirken 'Kızılay AHBAP'a çadır sattı' iddiası sosyal medyada çok konuşulmuştu. İddialar üzerine AHBAP Derneği ve derneği yöneten şarkıcı Haluk Levent açıklama yapmıştı. Sonrasında Kızılay ise alışverişin, ‘afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi’ için yapıldığını, ‘çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da ham madde bedelinin kabul edildiğini’ bilmişti. Son olarak Türkiye Eczacılar Birliği'nin de Kızılay'dan çadır aldıkları aktarıldı. İşte detaylar...

TANESİ 140 BİN TL'DEN 5 ADET ÇADIR

TEB Başkanı Arman Üney, tanesi 140 bin TL'den 76 metrekare büyüklüğünde beş adet çadırı Kızılay'dan satın aldıklarını belirtti.

KIZILAY BAŞKANI KINIK'IN OĞLU DA KURUMDA GÖREV YAPIYORMUŞ

Kızılay ile AHBAB arasındaki çadır diyaloğu sonrası yeniden gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın oğlunun da kurumda görev yaptığı ortaya çıktı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, Genç Kızılay Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyor.

KEREM KINIK'IN OĞLU 2016'DAN BERİ GENÇ KIZILAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Kınık'ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, İstanbul Şehir Üniversitesi, City of London'da eğitimini tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Muhammed Furkan Kınık, 2016'dan beri Genç Kızılay Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

AHBAP TEK TEK AÇIKLAMIŞTI

AHBAP'tan yapılan açıklamada ise şunlar söylenmişti:

"6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir. Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır.

O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi.

"SÖZLEŞMEYİ HEMEN YAPTIK"

Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik. Çadırlar 2 bölgeden gelecekti. Erzincan’dan 1232 adet (8 tır) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş’a; Ankara'dan da 918 adet (8 tır) çadır Hatay’a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı."

HALUK LEVENT DE SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Haluk Levent ise AHBAP'ın açıklamasını alıntılayarak paylaşım yapmıştı. Levent "Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken 'bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?' lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru" demişti.

Levent açıklamasının devamında "Sonra öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor. Ve Kızılay yetkilileri bana 'bu toplanan paralarla ham madde ve kumaş satın alınıp tekrar Çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor' dediler" demişti.

BUNLARIN ÜZERİNE KIZILAY'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bu açıklamaların ardından Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan gündem olan 'çadır satışı' ile ilgili açıklama gelmişti. Kınık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Kızılay Çadır, Türkiye Kızılay Cemiyetinin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir.

-Öncelikle Kızılay'ın TAMP çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder.

Ayrıca

-Barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD’ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder.

-Sağlık Bakanlığı, MSB gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer Uluslararası kuruluşların taleplerini üretir.

Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay’a aktarır, Kızılay da Afetler için gerekli olan Çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır.

"YURT DIŞI İÇİN ÜRETİLMİŞTİ"

AHBAP Derneği de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır'dan maliyetine tedarik ederek AFAD’ın gösterdiği yere sevkedip depremzedelerin hizmetine sunmuştur.

Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’de AHBAP derneğinden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır.

Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük 1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurtiçi fason imalat ile AFAD’a barınma desteği vermeye devam etmektedir.

"AHLAKİ VE YASALDIR"

AHBAP ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.

"ŞU ANA KADAR AFAD 337 BİN ÇADIR KURDU"

Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337.727 çadır kurmuş ve ilave 100.000 çadırı da kurmaya devam etmektedir.

Kızılay öz kapasitesini (54.070) Afad’a teslim etmiş ve tesislerinde Afad için imalata kesintisiz devam etmektedir.

Çadır kentlerde 1.350.908 vatandaşımız barınmaktadır."

