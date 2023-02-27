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  4. 'Kızılay çadır sattı' tartışmasında yeni gelişme! Ahbap'a para iadesi yapılacak mı? Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

'Kızılay çadır sattı' tartışmasında yeni gelişme! Ahbap'a para iadesi yapılacak mı? Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

27.02.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremden sonra 'Depremin üçüncü günü Kızılay, Ahbap'a çadır sattı' iddiası sosyal medyada büyük gündem yaratmıştı. Konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ahbap'a satılan çadırlarla ilgili 'para iadesi yapılacak mı?' sorusuna "Bakarız." yanıtını verdi.

'Kızılay çadır sattı' tartışmasında yeni gelişme! Ahbap'a para iadesi yapılacak mı? Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığı iddiası tepki toplamıştı. Konuya ilişkin Kızılay Başkanı Kerem Kınık dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"ÖĞRENİNCE ARKADAŞLARI ELEŞTİRDİM"

CNNTürk ekranlarında Ahmet Hakan'ın programına konuk olan Kınık, "2 bin 50 çadırın Ahbap'a satıldığından haberim yoktu, öğrenince arkadaşları eleştirdim." dedi.

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Çadırların AFAD'a ücretsiz verileceğini söyleyen Kerem Kınık'a Ahmet Hakan, "Diyorsunuz ki AFAD'a parayla vermeyecektik, Ahbap'a parayla verdiniz. O zaman Ahbap'ın parasını iade edin iş bitsin sorun çözülsün." dedi. Kınık ise yanıt olarak, "Bakarız, ona da bakarız." ifadesini kullandı.

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