'Kızılay çadır sattı' tartışmasında yeni gelişme! Ahbap'a para iadesi yapılacak mı? Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığı iddiası tepki toplamıştı. Konuya ilişkin Kızılay Başkanı Kerem Kınık dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖĞRENİNCE ARKADAŞLARI ELEŞTİRDİM"

CNNTürk ekranlarında Ahmet Hakan'ın programına konuk olan Kınık, "2 bin 50 çadırın Ahbap'a satıldığından haberim yoktu, öğrenince arkadaşları eleştirdim." dedi.

Çadırların AFAD'a ücretsiz verileceğini söyleyen Kerem Kınık'a Ahmet Hakan, "Diyorsunuz ki AFAD'a parayla vermeyecektik, Ahbap'a parayla verdiniz. O zaman Ahbap'ın parasını iade edin iş bitsin sorun çözülsün." dedi. Kınık ise yanıt olarak, "Bakarız, ona da bakarız." ifadesini kullandı.