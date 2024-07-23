Kızılcık Şerbet'inin Nilay’ı Feyza Civelek ‘Mustafa’mdan sonra ideal erkek’ diyerek Cüneyd Efendi'yi gösterdi! Öve öve bitiremedi

MYNET-Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle son dönemde popüler olan Feyza Civelek bir röportaj esnasında 'Kızıl Goncalar' hayranı olduğunu dile getirdi.

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd Efendi karakteri geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.

'MUSTAFA’MDAN SONRA...'

Cüneyd Efendi karakterinin hayranı olduğunu söyleyen oyuncu Feyza Civelek, “Cüneyd Efendi’nin ağırbaşlı duruşuna, din-felsefe hakkındaki bilgilerine, derin diyaloglarına hayranım. Beni çok etkiliyor. Mustafa’mdan sonra ideal erkek diyebilirim” dedi.

Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Feyza Civelek'e; 'doğru yolu bulmuş', 'çok doğru söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.