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  4. Kızılcık Şerbet'inin Nilay’ı Feyza Civelek ‘Mustafa’mdan sonra ideal erkek’ diyerek Cüneyd Efendi'yi gösterdi! Öve öve bitiremedi

Kızılcık Şerbet'inin Nilay’ı Feyza Civelek ‘Mustafa’mdan sonra ideal erkek’ diyerek Cüneyd Efendi'yi gösterdi! Öve öve bitiremedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.07.2024 09:43
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nilay karakteri ile büyük beğeni toplayan Feyza Civelek bir röportaj esnasında 'Kızıl Goncalar' hayranı olduğunu ifade etti. Civelek, 'Mustafa'dan sonra ideal erkek diyebileceğim bir karakter Cüneyd Efendi'dir' açıklamasıyla kısa sürede gündem oldu.

MYNET-Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle son dönemde popüler olan Feyza Civelek bir röportaj esnasında 'Kızıl Goncalar' hayranı olduğunu dile getirdi.

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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd Efendi karakteri geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.

FEYZA CİVELEKE

'MUSTAFA’MDAN SONRA...'

Cüneyd Efendi karakterinin hayranı olduğunu söyleyen oyuncu Feyza Civelek, “Cüneyd Efendi’nin ağırbaşlı duruşuna, din-felsefe hakkındaki bilgilerine, derin diyaloglarına hayranım. Beni çok etkiliyor. Mustafa’mdan sonra ideal erkek diyebilirim” dedi.

CÜNEYD

Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Feyza Civelek'e; 'doğru yolu bulmuş', 'çok doğru söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Mert Yazıcıoğlu Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
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