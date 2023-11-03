MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. KIZILCIK ŞERBETİ 37. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA! Kızılcık Şerbeti 37. bölüm saat kaçta? Son bölüm özeti

KIZILCIK ŞERBETİ 37. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA! Kızılcık Şerbeti 37. bölüm saat kaçta? Son bölüm özeti

03.11.2023 19:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti 37. bölüm canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta diğer Kızılcık Şerbeti 36. bölüm ile ekrana gelmiş ve yayınlanan bölümde Doğa ve Kıvılcım'ın sahneleri olay olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman, bu akşam var mı? İşte Kızılcık Şerbeti 37. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

KIZILCIK ŞERBETİ 37. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA! Kızılcık Şerbeti 37. bölüm saat kaçta? Son bölüm özeti

Kızılcık Şerbeti 37. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Doğa'nın Fatih'e kızı için geri dönmesi ve Doğa'nın anesiyle olan tartışması gündem olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. İşte Kızılcık Şerbeti 37. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

KIZILCIK ŞERBETİ 36. BÖLÜM ÖZETİ

Nursema'nın büyük riskleri göze alarak Mihri'yi İbrahim'in elinden kurtarmaya çalışması olumlu sonuçlanacak, ancak bu olaya müdahil olması anne ve babası tarafından tepkiyle karşılanacaktır. Abdullah ve Alev arasında bir şeyler sezen Nilay, Alev'i konuşturmak için ona Abdullah ve Pembe'nin ayrılacağı yalanını söyler. Bu yalanın kulaktan kulağa yayılması sonucunda Nilay'ın başı belaya girecektir. Ancak Nilay'ı finalde çok daha büyük bir bela beklemektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ 37. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Mustafa'nın kumpasa düşürüldüğünü anlayan Nilay, her zamanki gibi kocasının arkasında duracak, Ünal ailesi de yanlarında olacaktır. Umut'un bir kız arkadaşının Nursemalara yatılı misafir olarak gelmesi ve Pembe'nin bunu gördüğünde gösterdiği tepki, Nursema ve Umut arasında yeni bir soruna yol açacaktır. Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir. Başta Kıvılcım olmak üzere çevresi bir tuhaflık olduğunu fark etmeye başlarlar. Ömer kimseyi üzmemek adına büyük bir karar alır. Fatih'i affetmiş görünse de Doğa'nın başka planları vardır. Fatih onu nasıl oyuna getirdiyse, o da aynı yöntemleri kullanacaktır.

kizilcikserbeti-afis-dz221

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Estetiksiz hali olay olduHerkes onu doğal güzel sanıyordu! Estetiksiz hali olay oldu
Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'iydi! Son hali gündem oldu Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'iydi! Son hali gündem oldu
Setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu Setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
show tv yayın akışı ele aktan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.