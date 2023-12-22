KIZILCIK ŞERBETİ 44. BÖLÜM SHOW TV CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti kaçta başlıyor, yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Kızılcık Şerbeti 44. bölüm Show TV canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Pembe'nin sinir krizi geçirdiği sahnesi gündem olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. İşte Kızılcık Şerbeti 44. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve tv yayın akışı

KIZILCIK ŞERBETİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Show TV'de cuma akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Kızılcık Şerbeti 44. bölüm ile bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak

KIZILCIK ŞERBETİ 43. BÖLÜM ÖZETİ

Alev ve Abdullah'ın bir gece ortadan kaybolması ve sonrasında ilişkilerini deklare etmeleri her iki aileye de bomba gibi düşer. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Durumdan en çok etkilenen elbette ki Pembe'dir. İlk şoku atlattıktan sonra çocuklarını da yanına alıp karşı atağa geçecektir. Nilay'ın canlı yayına bağlanarak olayı konuşması ise kimilerini mutlu edecek, kimilerinin ise daha çok gerilmesine neden olacak, ancak böylece olayı duymayan kalmayacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 44. BÖLÜM SHOW TV CANLI İZLE

Alev ve Abdullah, birlikteliklerinin aileleri tarafından sandıkları kadar kolay kabul görmeyeceğini anlasalar da çıktıkları yoldan dönmeye niyetleri yoktur. Ömer'in hastalığının ortaya çıkması ve geçirdiği ameliyat tüm aileyi bir araya getirecektir. Ömer hayata dönmüştür. Artık tek amacı kaybettiği aşkı Kıvılcım'ı tekrar geri kazanmaktır. Pembe ilk şoku atlattıktan sonra durumu kabul etmeyip savaşmaya başlayacaktır. Artık tek hedefi Alev ve ailesini kendilerinden uzak tutmaktır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Arak

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Arak

05:30 Aile





