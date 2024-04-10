Kızılcık Şerbeti Giray'ı Kaan Taşaner 17 yaş küçük aşkıyla görüntülendi

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin kadrosuna Fatih’ten boşanan Doğa karakteri için partner geleceği ortaya çıkmıştı. Rol için başarılı oyuncu Kaan Taşaner’le anlaşılmıştı.

Kızılcık Şerbeti Giray'ı olarak ekranlara dönen 44 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, geçtiğimiz gün kendinden 17 yaş küçük sevgilisi ile Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.

Yaklaşık 3,5 yıldır birlikte olan ünlü çiftten Taşaner, tatil planları sorulunca yanıt verdi.

Ramazan Bayram tatili için plan yapmadıklarını söyleyen oyuncu, sevgilisine bakarak, "Buradayız" dedi.

Seray Dura'dan onay alan Taşaner, muhabirlerin “Hep böyle misiniz?” sorusuna, “Hanım ne derse o. Son sözü hanımlar söyler” yanıtını verdi.







