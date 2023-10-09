Kızılcık Şerbeti hayranları Doğukan Güngör'ü şoke etti! Adına site açıp... 'Bu kadarını beklemiyordum'

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemini belirliyor. Sıla Türkoğlu'nun Doğa'ya, Doğukan Güngör'ün Fatih'e hayat verdiği dizide Fatih karakteri son bölümlerde yaptıklarından dolayı eleştirilerin hedefi oldu.

Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih eşi Doğa'nın elinden çocuğunun velayetini zorla aldı ve eşini psikolojik sorunları olan biri gibi göstermeye çalıştı. Güngör'ü rolü ise izleyicileri çileden çıkardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncuya tepki gösteren bir grup insan ise "Fatihi.tokatla.com" diye bir site açtı. Sitenin kendisine gönderilmesiyle neye uğradığını şaşıran oyuncu, "Bu kadarını beklemiyordum" yorumunu yaptı.





