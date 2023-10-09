MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti hayranları Doğukan Güngör'ü şoke etti! Adına site açıp... 'Bu kadarını beklemiyordum'

Kızılcık Şerbeti hayranları Doğukan Güngör'ü şoke etti! Adına site açıp... 'Bu kadarını beklemiyordum'

09.10.2023 10:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizide Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih karakteri rolü sebebi ile büyük tepki çekiyor. Dizinin hayranları ünlü oyuncu adına site bile açmış...

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemini belirliyor. Sıla Türkoğlu'nun Doğa'ya, Doğukan Güngör'ün Fatih'e hayat verdiği dizide Fatih karakteri son bölümlerde yaptıklarından dolayı eleştirilerin hedefi oldu.

atih 1

Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih eşi Doğa'nın elinden çocuğunun velayetini zorla aldı ve eşini psikolojik sorunları olan biri gibi göstermeye çalıştı. Güngör'ü rolü ise izleyicileri çileden çıkardı.

fatih 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncuya tepki gösteren bir grup insan ise "Fatihi.tokatla.com" diye bir site açtı. Sitenin kendisine gönderilmesiyle neye uğradığını şaşıran oyuncu, "Bu kadarını beklemiyordum" yorumunu yaptı.

fatihi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat'a mesaj atıp uyarmış! İşte aldığı yanıtDilan Polat'a mesaj atıp uyarmış! İşte aldığı yanıt
Gelecek bölümlere dair bilgi verdi! "Türbandan..."Gelecek bölümlere dair bilgi verdi! "Türbandan..."
İsrail paylaşımı tepki çekti! Hemen sildiİsrail paylaşımı tepki çekti! Hemen sildi
Anahtar Kelimeler:
doğukan güngör sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu çocuğun

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.