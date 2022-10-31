Kızılcık Şerbeti konusu nedir? Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Oyuncuları kimlerdir?

Kızılcık Şerbeti dizisi 28 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle Show Tv'de yayınlandı. Oldukça geniş oyuncu yelpazesine sahip olan dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor. Sosyal medyada günlerce konuşulan dizinin konusu ve yeni bölüm tarihi merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir.

Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti 28 Ekim Cuma günü ilk bölümünü yayınladı. Oldukça ilgi gören ilk bölümünün ardından 4 Kasım Cuma günü ikinci bölümünü yayınlayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

ÖMER ÜNAL (BARIŞ KILIÇ)

KIVILCIM ARSLAN (EVRİM ALASYA)

ABDULLAH ÜNAL (SETTAR TANRIÖĞEN)

DOĞA KORKMAZ (SILA TÜRKOĞLU)

PEMBE ÜNAL (SİBEL TAŞÇIOĞLU)

FATİH ÜNAL (DOĞUKAN GÜNGÖR)

ALEV ARSLAN (MÜJDE UZMAN)

