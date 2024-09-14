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Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve üvey annesinin ateşli sahnesi olay oldu! Sosyal medyaya damga vurdu

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.09.2024 13:30
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3. sezonun ilk bölümüyle yayına başlayan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Giray ve üvey annesinin ateşli sahnesi gündem oldu. İki karakterin yaşadığı yasak ilişki tepki çekti.

Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve üvey annesinin ateşli sahnesi olay oldu! Sosyal medyaya damga vurdu

Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizilerin yeni sezonları da yavaş yavaş başladı. Merakla beklenen reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti de 3. sezonun ilk bölümüyle yayına başladı. Dengelerin değiştiği diziye Şebnem Dönmez, Şebnem Bozuklu ve Fırat Çelik dahil oldu.

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Şebnem Dönmez'in hayat verdiği Giray'ın üvey annesi Heves ise bölümün en dikkat çeken karakterlerinden biri oldu. Senaryoya göre yasak aşklarını daha rahat yaşamak için Doğa'yı kullanan Giray ve Heves seyirci tarafından sevilmedi.

CESUR SAHNE DİZİYE DAMGA VURDU

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Doğa'nın bir kere daha Fatih'ten sonra yanlış seçim yaptığı ortaya çıkarken dizinin sonuna doğru Giray ve üvey annesi Heves'in ateşli sevişme sahnesi yeni bölüme damga vurdu. Bu beklenmedik yasak ilişki sahnesi tepki çekti. Birçok kullanıcı "Ahlaksızlık" diyerek diziyi eleştirdi.

O YORUMLARDAN BAZILARI...

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