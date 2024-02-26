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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su değişti! Settar Tanrıöğen yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 14:57
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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin ameliyatı geçirmişti. Sağlık durumu iyiye gitse de usta isim diziye devam edemeyecek. Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su artık Ahmet Mümtaz Taylan...

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su değişti! Settar Tanrıöğen yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi

Kızılcık Şerbeti'nde bomba gelişme sosyal medyayı salladı. Dizinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen’in beyin kanaması sonrası sete dönmesi zorlaşınca yapım şirketi Gold Film yeni bir karar almak zorunda kaldı ve rol için Ahmet Mümtaz Taylan’la anlaşıldı.

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SETTAR TANRIÖĞEN SAĞLIK DURUMU

Şirket yaptığı açıklamada “Kamuoyunun Dikkatine, Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız.

Ekran Alıntısı

Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır…” denildi.

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Kızılcık Şerbeti sosyal medya
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