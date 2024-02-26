Anya Taylor-Joy galaya hazırlanırken paylaştı! Üstsüz pozu gündem oldu

Anya Taylor-Joy, sosyal medyada yayınladığı bir dizi fotoğrafta cesur bir görünüm sergiledi ve ardından yeni filmi Dune: Part Two'nun New York City'deki yıldızlarla dolu galasına katıldı.
27 yaşındaki aktris, Instagram'a, muhteşem figürünü sıkı bir korsede sergileyerek üstsüz siyah beyaz bir görüntü paylaştı.
Başka bir karede Anya, John Galliano'nun Paris esintili SS24 Haute Couture Koleksiyonu'ndan bir Maison Margiela elbisesiyle göz kamaştırdı.
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminin Londra prömiyerine Anya Taylor-Joy'un filmde yer aldığı ortaya çıkmıştı.