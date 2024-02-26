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Anya Taylor-Joy galaya hazırlanırken paylaştı! Üstsüz pozu gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 14:40
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The Queen's Gambit yıldızı Anya Taylor-Joy, Dune: Part Two'nun galasına hazırlanırken takipçileriyle bu süreci paylaştı. Hazırlık aşamasında üstsüz kalan oyuncu göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi.

Anya Taylor-Joy galaya hazırlanırken paylaştı! Üstsüz pozu gündem oldu

Anya Taylor-Joy, sosyal medyada yayınladığı bir dizi fotoğrafta cesur bir görünüm sergiledi ve ardından yeni filmi Dune: Part Two'nun New York City'deki yıldızlarla dolu galasına katıldı.

27 yaşındaki aktris, Instagram'a, muhteşem figürünü sıkı bir korsede sergileyerek üstsüz siyah beyaz bir görüntü paylaştı.

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Başka bir karede Anya, John Galliano'nun Paris esintili SS24 Haute Couture Koleksiyonu'ndan bir Maison Margiela elbisesiyle göz kamaştırdı.

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Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminin Londra prömiyerine Anya Taylor-Joy'un filmde yer aldığı ortaya çıkmıştı.

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