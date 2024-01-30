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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl? Bir ameliyat daha...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.01.2024 10:08 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen, geçen cuma beyin kanaması geçirmiş ve apar topar ameliyata alınmıştı. Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme yaşandı.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Abdullah" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti. Oyuncu beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi süren 61 yaşındaki Tanrıöğen'in sağlık durumu merak ediliyor. Yoğun bakımdaki tedavisi süren 61 yaşındaki Tanrıöğen dün yeniden bıçak altına yattı ve 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı.

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KIZI YANINDAN AYRILMIYOR

Şu anda yoğun bakımda olan ve ülkenin dört bir yanından geçmiş olsun mesajları yağan Settar Tanrıöğen’i kızı da bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yapım şirketi Gold Film’in sağlık durumunu yakından takip ettiği Tanrıöğen’in Kızılcık Şerbeti’nin bu haftaki bölümündeki sahnelerini geçen hafta tamamlandığı, yeni bölümler için sete dönüş tarihine de doktorlarıyla yapılacak görüşme sonrası karar verileceği öğrenildi.


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Kızılcık Şerbeti Oyuncu yaşında karakteri
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