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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün aylık kazancı herkesi şaşırttı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş

07.09.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz günlerde yeni sezondan ilk fragman yayınlanan dizinin tanıtımı büyük ses getirdi. Başarılı oyunculukları ve hikayesiyle dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nde bazı oyuncuların aylık kazancı da ortaya çıktı. Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün bölüm başı aldığı ücret herkesi şaşırttı.

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Fatih karakteriyle büyük beğeni toplayan Doğukan Güngör dizideki başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenirken dizideki bazı oyuncuların aylık kazancı ortaya çıktı. Doğukan Güngör'ün bölüm başı aldığı ücreti duyanlar inanamadı.

Doğukan Güngör'

Oyuncuları arasında; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün bölüm başı 50 bin TL kazandığı iddia edildi.

Doğukan Güngör

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Doğukan Güngör'ün rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ise diziden bölüm başı 100 bin TL kazanıyor. Ünlü oyuncuların arasındaki kazanç farkı herkesi şaşırttı.

Doğukan Güngör' 3

1 Temmuz 1996 yılında Ankara’da dünyaya gelen Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’ne girdi.

Doğukan Güngör' 4

Bu süreçte Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı.

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Daha sonra Harika Uygur’la Chubbuck metodu üzerine çalıştı. İlk olarak ‘Meryem’ projesinde kamera karşısına geçti ve ardından "Zümrüdüanka" dizisinde hayat verdiği Hamit karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Doğukan Güngör' 6

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