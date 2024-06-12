Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya 'Oyuncu tokatladı, set çalışanını tartakladı' iddiaları sonrası patladı: 'Kime vurmuşum...'

Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya, son günlerde verdiği röportajla gündeme geliyordu. Hayalindeki evliliği anlatan Alasya, "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım" demiş ve bu açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

ÜNLÜ OYUNCU HAKKINDA ŞOKE EDEN İDDİA

Alasya'nın bu sözleri üzerine Orel Deniz, Evrim Alasya'nın daha önce bir oyuncuyu tokatladığını iddia etti. Bunun üzerine Evrim Alasya'dan cevap gecikmedi ve 'hem sizden hem de tokatladığım kişiden cevap bekliyorum' diyerek yanıt verdi.

SET ÇALIŞANINA ŞİDDET...

Ünlü isim ve Oral Deniz arasındaki konuşma giderek alevlendi ve son olarak Deniz 'Akrep dizisi setinde kostüm ekibinden bir kızı "beni bilerek çirkin göstermek için kötü giydiriyorsun" gerekçesiyle tartaklayıp, şiddet uyguladığınız, Güneşin Kızları setinde makyaj ekibinden birinin yüzüne pudra atmışlığınız olduğu söyleniyor, bu kadarına hakimim, siz buyurun..' diyerek yanıt verdi.

Alasya ise; 'Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil! Ne güzel dünyanız var sizin duydum yazayım! Bana ispatlarınla gel kime vurmuşum yoksa mahkemede görüşeceğiz!' diyerek yanıt verdi.

Ünlü oyuncu hakkındaki bu iddialar kısa sürede gündem oldu.







