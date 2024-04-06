Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! "Aman Pembe görmesin"

Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteriyle dikkat çeken Ceren Karakoç oyunculuk performansı ile adından söz ettiriyor.

Özel hayatı da merak edilen güzel oyuncu Instagram hesabından siyah elbisesiyle paylaştığı son pozlarıyla gündeme geldi.

DOĞAL GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncuya, "Aman Pembe görmesin", "Son fotoğraf çok güzel", "Sade ve şık" gibi yorumlar yapıldı.









