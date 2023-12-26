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Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşini görenler hayran kaldı! ''Ne şanslı adamsın''

26.12.2023 10:56 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle dikkat çeken Barış Kılıç başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla sık sık gündem oluyor. Özel hayatı da merak edilen ünlü oyuncunun 16 yıllık eşini görenler çok şaşırdı. Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Barış Kılıç şimdi de eşiyle gündem oldu.

Barış Kılıç 2

Özel hayatı merak edilen yakışıklı oyuncunun 16 yıldır evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Son olarak dizi ekibi ile eğlenceye giden Barış Kılıç'ın eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Barış Kılıç eşi

Barış Kılıç'ın eşi Ayşegül Kılıç'ın şıklığına da övgüler yağdı. Barış Kılıç'ın eşi ile pozlarına sosyal medyada; 'Ne şanslı adamsın', 'Maşallah size' gibi yorumlar yapıldı.

Barış Kılıç eşi 2

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya’nın Arguvan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Barış Kılıç 4

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı.

Barış Kılıç 3

Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisiyle çıkış yaptı ve oldukça tanındı. Barış Kılıç’ın tek sinema deneyimi Seni Seviyorum Adamım filmi oldu.

Barış Kılıç 1

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