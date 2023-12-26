Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşini görenler hayran kaldı! ''Ne şanslı adamsın''

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Barış Kılıç şimdi de eşiyle gündem oldu.

Özel hayatı merak edilen yakışıklı oyuncunun 16 yıldır evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Son olarak dizi ekibi ile eğlenceye giden Barış Kılıç'ın eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Barış Kılıç'ın eşi Ayşegül Kılıç'ın şıklığına da övgüler yağdı. Barış Kılıç'ın eşi ile pozlarına sosyal medyada; 'Ne şanslı adamsın', 'Maşallah size' gibi yorumlar yapıldı.

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya’nın Arguvan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı.

Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisiyle çıkış yaptı ve oldukça tanındı. Barış Kılıç’ın tek sinema deneyimi Seni Seviyorum Adamım filmi oldu.







