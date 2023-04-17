Kızılcık Şerbeti’nin seti durdu! Ekip haftalarca para alamayacak

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin aldığı cezanın yankıları sürüyor. Günlerdir gündemde olan dizinin yayından kaldırılmak zorunda kalması büyük tepkilere yol açtı.

Kadına şiddet gerekçesiyle RTÜK tarafından 5 hafta boyunca yayını engellenen dizinin çekimlerini yapım şirketi Gold Film durdurma kararı aldı. Pazartesi günü mahkeme kararına bir kez daha itiraz edilecek. Ancak son itiraz da sonuçsuz kalırsa “Kızılcık Şerbeti” dizisi ancak 19 Mayıs’ta ekrana dönebilecek.

KANALIN ZARARI BÜYÜK

Bu durum dizi ekibinin haftalarca para almamasına neden olacak. Ayrıca seçim öncesi artan reklam gelirleri nedeniyle Show TV’nin diziyi yayınlayamaması yüzünden büyük bir zarara uğradığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kulislerden sızan bilgiye göre kanalın bölüm başı zararı 5 haftaya vurulunca çok büyük bir rakama denk geliyor.

