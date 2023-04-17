KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

14.04.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem günlük makyajların hem gece makyajlarının olmazsa olmaz adımı rujdur. Son dönemde dolgun ve kıvrık dudaklar moda olduğundan rujlar yerini ağırlıklı olarak lip glosslara bıraktı. Lip glosslar; rujlara göre dudaklara daha dolgun ve canlı bir görünüm sunuyor. Gelin, dudaklarınızı kusursuz gösterecek lip glossları beraber inceleyelim.

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Lip glossların dudak makyajındaki yeri her geçen gün sağlamlaşırken doğru ürünlerle trendi yakalamak oldukça önemli! Lip gloss seçerken ürünlerin yapış yapış olmamasına, gün içinde erime ve akma yapmamasına, altına sürülen rujun rengini bozmamasına dikkat etmek gerekiyor. "Tüm bu özellikleri birlikte barındıran ürünü bulmak pek kolay değil." diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat ne istediğinizi biliyorsanız aradığınız ürünü bu içerikte rahatlıkla bulabilirsiniz.

1. Kalıcılığa önem verenler için: MISSHA Işıltı&Dolgunluk Veren Parlak Gloss Tint APIEU Juicy-Pang Sparkling Tint

Adsız tasarım - 2023-04-14T161711.130

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Lip glossların kullanımı zorlaştıran tarafı pek kalıcı olmamaları. Neyse ki son yıllarda çıkan tint ürünler kalıcılık konusunda büyük kolaylık sağlıyor. MISSHA Işıltı&Dolgunluk Veren Parlak Gloss Tint APIEU Juicy-Pang Sparkling Tint de lip gloss ve tint birleşimi olduğu için kalıcılık problemini ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda içerisinde bulunan soda ve inci tozu sayesinde dudaklara bakım yaptığından dudaklarınız gün içinde kurumuyor.

Ürünü İncele

2. Daha dolgun dudaklar isteyenlere: Deborah Milano Pearly Rose No: 02 Dolgunlaştırıcı Etkili Super Gloss

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Lip glosslar dudakları dolgun gösterir. Deborah Milano Pearly Rose No: 02 Dolgunlaştırıcı Etkili Super Gloss ise ekstra dolgunluk vadediyor. Ayrıca yapışkanlık hissi yaratmadığı için günlük kullanıma çok uygun. İçerisindeki E vitamini ve nar özü ile dudaklara bakım yapıyor. Koyu renklerden hoşlanmayanların çok seveceği bu ürünün fiyat/performans açısından da iyi bir noktada durduğunu belirtmeliyiz.

Ürünü İncele

3. İnci görünümlü dudaklar isteyenlere: L'Oréal Paris Rouge Signature Lip Topper Dudak Parlatıcı Ruj

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Makyajınızı tamamladığınızda Barbie gibi görünmek istiyorsanız simli yapıdaki L'Oréal Paris Rouge Signature Lip Topper Dudak Parlatıcı Ruj tam da size göre! Ürün, iddialı tonuyla özellikle gece makyajları için ideal. Yapışkan bir his yaratmadığı gibi uzun süre kalıcılık sağlıyor. Parlatıcıyı ister tek başına ister rujun üzerine kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Kahve tonlarını sevenler için: Revolution Pout Bomb Plumping Gloss Candy E Vitaminli Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Revolution Pout Bomb Plumping Gloss Candy E Vitaminli Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı, koyu kahve tonuyla hem gece hem gündüz makyajlarınıza rahatlıkla uyum sağlayabilir. Bu yüzden aynı anda birkaç ihtiyacınızı karşılayabiliyor. Yoğun bir yapısı olduğundan ürünü yüksek miktarlarda kullanmaya gerek kalmıyor. Bu sayede lip gloss, uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

Ürünü İncele

5. Kırmızı sevdalılarına: Rimmel Oh My Gloss! Stay Glossy Lip Gloss

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Lip gloss denilince akla ilk olarak pembe ve nude tonlar geliyor. Rimmel Oh My Gloss! Stay Glossy Lip Gloss ise kırmızı ruju yaşam tarzı hâline getirmiş olanlar için vazgeçilmez bir seçim. Üstelik tam altı saat boyunca dağılmamasıyla birçok lip glossa göre oldukça kalıcı. Siz de kırmızı tonlarına bayılıyorsanız ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Lifting etkisi isteyenler için: Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Son dönemlerin modası dolgun ve kalkık dudaklar. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı da tam olarak bunu vadediyor. İçinde bulunan hyalüronik asit sayesinde dudakların nemini koruyor. Eğer rujların dudak çizgilerinize dolmasından şikayetçiyseniz bu ürünün verdiği pürüzsüz görünümü çok seveceksiniz. Ürünün tam 11 farklı tonunun olduğunu da belirtelim.

Ürünü İncele

7. Kolay ve hızlı uygulama: Golden Rose Roll-On Lipgloss Strawberry

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Golden Rose Roll-On Lipgloss Strawberry'yi diğer lip glosslardan ayıran en büyük özelliği tasarımı. Roll-on şeklindeki başlığı ürünü yenilemek istediğinizde rahat ve pratik bir uygulama sunuyor. Açık pembe tonunda olduğu için şeffaf gloss gibi de kullanılabilir. Özellikle pembe tonlu rujlarınıza canlılık katmak için dudak makyajınızı bu gloss ile tamamlayabilirsiniz. Ürünün fiyatının çok uygun olduğunu da es geçmeyelim.

Ürünü İncele

8. Yaz meyvesi tadında: Avon Color Trend Fruity Currant Drizzle Dudak Parlatıcı

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Lip glosslardaki kimyasal kokulardan ve tatlardan rahatsız olanlar Avon Color Trend Fruity Currant Drizzle Dudak Parlatıcı'ya şans verebilir. Meyve tadındaki ürün renk olarak da doğal meyve tonlarında. Kokusu ve tadı ile yaz aylarına çok yakışacağını düşündüğümüz ürün aynı zamanda oldukça da uygun fiyatlı. Üstelik küçük tüpüyle çantaya atıp çıkmaya uygun bir parlatıcı.

Ürünü İncele

9. Şeftali tonunu sevenler için: Golden Rose Nude Look Natural Shine Lipgloss Dudak Parlatıcı No: 04 Peachy Nude

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Ara tonları sevenler için şeftali vazgeçilmez bir seçenek. Golden Rose Nude Look Natural Shine Lipgloss Dudak Parlatıcı No: 04 Peachy Nude da şeftali tonlarını sevenlere hitap ediyor. Hafif tonuyla her mevsim kullanılabilecek bir parlatıcı. Lip glossların yapısı bir süre sonra bozulabilse de ürün özel formülü sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

Ürünü İncele

10. Günlük kullanıma uygun bir ürün: Lip Gloss Peach Cocktail No: 210

Adsız tasarım - 2023-04-14T161857.580

Şeftali tonlarını sevenler için bir diğer önerimiz Lip Gloss Peach Cocktail No: 210! Günlük kullanıma uygun bir lip gloss arayan ama pembe tonlarından hoşlanmayanlar ürüne bir şans verebilir. Mat rujların üzerine de uygulanabilen lip gloss, dudaklarda ağır ve yapışkan bir his bırakmıyor. Üstelik dudakları nemlendirme konusunda da oldukça etkili.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

 Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

 Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

 TikTok'ta viral oldu! Herkes bu filtreyi gerçek sanıyor...

TikTok'ta viral oldu! Herkes bu filtreyi gerçek sanıyor...

Kozmetik sektörünün fenomeni haline gelen Foreo yüz temizleme cihazını inceledik

Kozmetik sektörünün fenomeni haline gelen Foreo yüz temizleme cihazını inceledik

 Güzellik salonlarına servet harcamayın! İşte evde protez tırnak yapmanın püf noktaları

Güzellik salonlarına servet harcamayın! İşte evde protez tırnak yapmanın püf noktaları

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
makyaj ruj lipgloss nedir yıldız dudak vf

İş birliği İçerikleri

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Dikey süpürge almayı düşünüyorsanız bakmadan geçmeyin! Güçlü, kaliteli modeller burada

Dikey süpürge almayı düşünüyorsanız bakmadan geçmeyin! Güçlü, kaliteli modeller burada

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Tümünü Gör
Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Para biriktiremeyen kalmayacak! İşte sizi para biriktirmeye teşvik edecek en farklı kumbaralar

Para biriktiremeyen kalmayacak! İşte sizi para biriktirmeye teşvik edecek en farklı kumbaralar

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Kendinizi şımartın! Doğadan ilham alan Yves Rocher parfümlerini sizin için seçtik

Kendinizi şımartın! Doğadan ilham alan Yves Rocher parfümlerini sizin için seçtik

Bayramda çocukları sevindirin! İşte onlara alabileceğiniz 200 TL altı oyuncaklar

Bayramda çocukları sevindirin! İşte onlara alabileceğiniz 200 TL altı oyuncaklar

Tümünü Gör
Bayramda çocukları sevindirin! İşte onlara alabileceğiniz 200 TL altı oyuncaklar

Bayramda çocukları sevindirin! İşte onlara alabileceğiniz 200 TL altı oyuncaklar

Patili dostunuzun çok seveceği en iyi köpek yataklarını sizin için seçtik

Patili dostunuzun çok seveceği en iyi köpek yataklarını sizin için seçtik

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Asgari ücretin altında fiyatlarla alabileceğiniz laptop ve masaüstü bilgisayarları sizin için seçtik

Asgari ücretin altında fiyatlarla alabileceğiniz laptop ve masaüstü bilgisayarları sizin için seçtik

Tümünü Gör

Benzer Kişisel Bakım İçerikleri

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Kendinizi şımartın! Doğadan ilham alan Yves Rocher parfümlerini sizin için seçtik

Kendinizi şımartın! Doğadan ilham alan Yves Rocher parfümlerini sizin için seçtik

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Saç dökülmesi kaderiniz olmasın! İşte saç dökülmelerine en iyi gelen saç bakım ürünleri

Saç dökülmesi kaderiniz olmasın! İşte saç dökülmelerine en iyi gelen saç bakım ürünleri

Güzellik salonlarına servet harcamayın! İşte evde protez tırnak yapmanın püf noktaları

Güzellik salonlarına servet harcamayın! İşte evde protez tırnak yapmanın püf noktaları

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Model 2023 trendi göğüs altı dekolteli bikinisiyle göz kamaştırdı! "Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel kadını!"

Göğüs altı bikinisiyle göz kamaştırdı! "En güzel kadın!"

Kuaför yüzü anında kaldıran ve gençleştiren kaş şeklini açıkladı! Yaşlanma karşıtı kaş trendi giderek yayılıyor

Kuaför yüzü anında kaldıran ve gençleştiren kaş şeklini açıkladı

Her gün saç yıkama derdine son! Yağlı saçları tertemiz gösteren doğal kuru şampuan tarifi

Yağlı saçları tertemiz gösteren doğal kuru şampuan tarifi

İstenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal çözüm! Lazer epilasyona gerek kalmadı

Tüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal karışım

Büyük göğüsleri nedeniyle yaşadığı bikini sorununu anlattı! "İnsanların yargılamasından endişe duyardım"

Büyük göğüslerinin yaşattığı bikini stresinden kurtulmak için

Makyajınızın beyaz tişörtlerinize bulaşmasını önlüyor! "Bu tüyo hayat değiştiriyor"

Makyajınızın beyaz tişörtlerinize bulaşmasını önlüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.