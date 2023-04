Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Lip glossların dudak makyajındaki yeri her geçen gün sağlamlaşırken doğru ürünlerle trendi yakalamak oldukça önemli! Lip gloss seçerken ürünlerin yapış yapış olmamasına, gün içinde erime ve akma yapmamasına, altına sürülen rujun rengini bozmamasına dikkat etmek gerekiyor. "Tüm bu özellikleri birlikte barındıran ürünü bulmak pek kolay değil." diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat ne istediğinizi biliyorsanız aradığınız ürünü bu içerikte rahatlıkla bulabilirsiniz.

1. Kalıcılığa önem verenler için: MISSHA Işıltı&Dolgunluk Veren Parlak Gloss Tint APIEU Juicy-Pang Sparkling Tint

Lip glossların kullanımı zorlaştıran tarafı pek kalıcı olmamaları. Neyse ki son yıllarda çıkan tint ürünler kalıcılık konusunda büyük kolaylık sağlıyor. MISSHA Işıltı&Dolgunluk Veren Parlak Gloss Tint APIEU Juicy-Pang Sparkling Tint de lip gloss ve tint birleşimi olduğu için kalıcılık problemini ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda içerisinde bulunan soda ve inci tozu sayesinde dudaklara bakım yaptığından dudaklarınız gün içinde kurumuyor.

2. Daha dolgun dudaklar isteyenlere: Deborah Milano Pearly Rose No: 02 Dolgunlaştırıcı Etkili Super Gloss

Lip glosslar dudakları dolgun gösterir. Deborah Milano Pearly Rose No: 02 Dolgunlaştırıcı Etkili Super Gloss ise ekstra dolgunluk vadediyor. Ayrıca yapışkanlık hissi yaratmadığı için günlük kullanıma çok uygun. İçerisindeki E vitamini ve nar özü ile dudaklara bakım yapıyor. Koyu renklerden hoşlanmayanların çok seveceği bu ürünün fiyat/performans açısından da iyi bir noktada durduğunu belirtmeliyiz.

3. İnci görünümlü dudaklar isteyenlere: L'Oréal Paris Rouge Signature Lip Topper Dudak Parlatıcı Ruj

Makyajınızı tamamladığınızda Barbie gibi görünmek istiyorsanız simli yapıdaki L'Oréal Paris Rouge Signature Lip Topper Dudak Parlatıcı Ruj tam da size göre! Ürün, iddialı tonuyla özellikle gece makyajları için ideal. Yapışkan bir his yaratmadığı gibi uzun süre kalıcılık sağlıyor. Parlatıcıyı ister tek başına ister rujun üzerine kullanabilirsiniz.

4. Kahve tonlarını sevenler için: Revolution Pout Bomb Plumping Gloss Candy E Vitaminli Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

Revolution Pout Bomb Plumping Gloss Candy E Vitaminli Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı, koyu kahve tonuyla hem gece hem gündüz makyajlarınıza rahatlıkla uyum sağlayabilir. Bu yüzden aynı anda birkaç ihtiyacınızı karşılayabiliyor. Yoğun bir yapısı olduğundan ürünü yüksek miktarlarda kullanmaya gerek kalmıyor. Bu sayede lip gloss, uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

5. Kırmızı sevdalılarına: Rimmel Oh My Gloss! Stay Glossy Lip Gloss

Lip gloss denilince akla ilk olarak pembe ve nude tonlar geliyor. Rimmel Oh My Gloss! Stay Glossy Lip Gloss ise kırmızı ruju yaşam tarzı hâline getirmiş olanlar için vazgeçilmez bir seçim. Üstelik tam altı saat boyunca dağılmamasıyla birçok lip glossa göre oldukça kalıcı. Siz de kırmızı tonlarına bayılıyorsanız ürüne şans verebilirsiniz.

6. Lifting etkisi isteyenler için: Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Son dönemlerin modası dolgun ve kalkık dudaklar. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı da tam olarak bunu vadediyor. İçinde bulunan hyalüronik asit sayesinde dudakların nemini koruyor. Eğer rujların dudak çizgilerinize dolmasından şikayetçiyseniz bu ürünün verdiği pürüzsüz görünümü çok seveceksiniz. Ürünün tam 11 farklı tonunun olduğunu da belirtelim.

7. Kolay ve hızlı uygulama: Golden Rose Roll-On Lipgloss Strawberry

Golden Rose Roll-On Lipgloss Strawberry'yi diğer lip glosslardan ayıran en büyük özelliği tasarımı. Roll-on şeklindeki başlığı ürünü yenilemek istediğinizde rahat ve pratik bir uygulama sunuyor. Açık pembe tonunda olduğu için şeffaf gloss gibi de kullanılabilir. Özellikle pembe tonlu rujlarınıza canlılık katmak için dudak makyajınızı bu gloss ile tamamlayabilirsiniz. Ürünün fiyatının çok uygun olduğunu da es geçmeyelim.

8. Yaz meyvesi tadında: Avon Color Trend Fruity Currant Drizzle Dudak Parlatıcı

Lip glosslardaki kimyasal kokulardan ve tatlardan rahatsız olanlar Avon Color Trend Fruity Currant Drizzle Dudak Parlatıcı'ya şans verebilir. Meyve tadındaki ürün renk olarak da doğal meyve tonlarında. Kokusu ve tadı ile yaz aylarına çok yakışacağını düşündüğümüz ürün aynı zamanda oldukça da uygun fiyatlı. Üstelik küçük tüpüyle çantaya atıp çıkmaya uygun bir parlatıcı.

9. Şeftali tonunu sevenler için: Golden Rose Nude Look Natural Shine Lipgloss Dudak Parlatıcı No: 04 Peachy Nude

Ara tonları sevenler için şeftali vazgeçilmez bir seçenek. Golden Rose Nude Look Natural Shine Lipgloss Dudak Parlatıcı No: 04 Peachy Nude da şeftali tonlarını sevenlere hitap ediyor. Hafif tonuyla her mevsim kullanılabilecek bir parlatıcı. Lip glossların yapısı bir süre sonra bozulabilse de ürün özel formülü sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

10. Günlük kullanıma uygun bir ürün: Lip Gloss Peach Cocktail No: 210

Şeftali tonlarını sevenler için bir diğer önerimiz Lip Gloss Peach Cocktail No: 210! Günlük kullanıma uygun bir lip gloss arayan ama pembe tonlarından hoşlanmayanlar ürüne bir şans verebilir. Mat rujların üzerine de uygulanabilen lip gloss, dudaklarda ağır ve yapışkan bir his bırakmıyor. Üstelik dudakları nemlendirme konusunda da oldukça etkili.

