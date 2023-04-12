Yeni evlenecek ve ev kuracaklara müjde! Beyaz eşyalarda %20 indirim!

Beyaz eşyalar, neredeyse her gün gelişen teknolojiden nasibini alıyor. Artık her beyaz eşya, pek çok farklı ve akıllı özelliğiyle kullanıcıların hayatlarını daha da kolaylaştırıyor. Gelişmiş özellikli cihazları sıradan olanlardan ayırmak ise bir hayli zor. "Benim böyle bir araştırmaya ayıracak vaktim yok." diyorsanız üzülmeyin. Sizin için birbirinden teknolojik beyaz eşyaları araştırdık. En önemlisi de eğer yeni evlenecek veya ev kuracaksanız, evinizde ihtiyacınız olacak ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz o ürünler!
SAMSUNG MS23A7013AT/TR 23l Ankastre Mikrodalga Gri modelinin dokunmatik paneli, kullanımı oldukça kolaylaştırıyor.
Bir mikrodalga fırından çok daha fazlası olan ürün, çıtır çıtır yiyecekler hazırlamanızı sağlıyor.
Yağlı kızartma çeşitleri, taze ve donmuş gıdaları pişirme işlevi, fırınlama ve ızgara gibi farklı pişirme modları bulunuyor.
Kullanıcılar ürünün kullanışlı, kaliteli ve tasarım olarak çok şık olduğunu söylüyor.
Ürün, tasarımıyla mutfaklara harika uyum sağladığı gibi 9 farklı işlevi de kolaylıkla yerine getirebiliyor.Ürünü İncele
Dört adet göze sahip ESTY SCO5402B01 Set Üstü Ocak Siyah, emaye ızgara ile birlikte geliyor.
Ocaklar, yanda bulunan kontrol panelinden kolayca açılıp kapatılabiliyor.
Düğme üzerinden otomatik olarak ateşlenen modelde gaz kesme emniyeti de bulunuyor.
İçinde bulunduğu fiyat aralığında alınabilecek en iyi ürün olduğundan bahsedilmiş. Ayrıca ürünün şık duruşu da çok sevilmiş.
Ocak üzerinde bir adet 2900 Watt gücünde büyük bek, iki adet 1750 Watt gücünde orta büyüklükte bek ve bir adet 1000 Watt gücünde küçük bek mevcut.Ürünü İncele
BOSCH HBF534EW0T 66 litre Ankastre Fırın Beyaz, 3D hotair teknolojisi sayesinde içeride bulunan tepsilere ısının eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor.
Aynı anda üç tepside birden pişirme olanağı sunarak hem enerjiden hem zamandan tasarruf ediyor.
Kullanıcılar ürünün hem harika kekler pişirdiğinden hem temizliğinin çok kolay olduğundan bahsediyor.
Ürün eşit ısı dağılımı sağlayarak iyi yemekler pişirebildiği gibi aynı zamanda temizliği kolaylaştıran özelliğiyle de ön plana çıkıyor.Ürünü İncele
ELECTROLUX ESF2400OS A+ Enerji Sınıfı 6 Programlı Bulaşık Makinesi, tezgâh üstü kullanım için uygun bir yapıya sahip.
Altı farklı programıyla her türlü bulaşığı ve kiri kolayca temizliyor.
Kullanıcılar genel olarak üründen memnun olduğunu belirtiyor.
Ürünün en büyük artısı, küçük ve kompakt yapısı sayesinde mutfakta yer kaplamaması ve yerden yukarıya kurulabilmesi.Ürünü İncele
BOSCH WGA141X1TR C Enerji Sınıfı 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi Beyaz, EcoSilence Drive özellikli motoru sayesinde hem sessiz çalışıyor hem enerji tasarrufu yapıyor.
%65'e kadar daha kısa sürede mükemmel temizlik performansı sunuyor.
Allergy Plus özelliğiyle maksimum hijyen sağlayarak alerji sorunu olanlar ve hassas cilt yapısına sahip kişiler tarafından rahatlıkla tercih edilebiliyor.
Cihazın ortalama ses seviyesinde çalıştığını belirten kullanıcılar, aynı zamanda yıkama performansının da çok iyi olduğunu söylüyor. Ürün, fiyat/performans açısından kullanıcıları memnun ediyor.
9 kilogramlık yıkama kapasitesi sayesinde tek seferde birçok çamaşır yıkayan model, battaniye gibi ürünleri de yıkayabiliyor.Ürünü İncele
ELECTROLUX EW8H2966IZ 9 kg Buharlı Kurutma Makinesi Beyaz, 9 kilogramlık oldukça yüksek kurutma kapasitesi sunuyor.
Muadillerinin aksine yün ve ipek gibi hassas kumaşları dahi zarar vermeden kurutuyor.
Inverter motoru, her kumaş tipine göre farklı devirde çalışıyor.
Ürünün kurutma performansından memnun olan kullanıcılar, cihazın buhar üfleyerek çamaşırları dezenfekte ettiğini ve aynı zamanda da kırışıklıkları %90 oranında yok ettiğini söylüyor.
Hayatı kolaylaştıran ürün, çamaşırlarınızın ömrünü uzatacağı gibi çamaşırlardan çıkan toz miktarını da en aza indiriyor.Ürünü İncele
SAMSUNG RT46K6000WW/TR 456L No-Frost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz, geleneksel buzdolaplarından iki kat daha fazla nemli hava sağlayarak yiyeceklerin kurumasını önlüyor.
Dondurulmuş yiyecek bölmesindeki alanları ayrı ayrı soğutarak kokuları birbirine karıştırmıyor.
Dondurucu bölmesi istendiğinde buzdolabına dönüştürülebiliyor. Hatta kullanılmadığında kapatılarak enerjiden tasarruf edilebiliyor.
Kullanıcılar buzdolabının gıdaları taze ve soğuk tutma konusunda çok başarılı olduğundan bahsediyor.
Ürünün derin dondurucu bölmesinin buzdolabına dönüştürülebilmesi, daha fazla soğutucu bölme isteyenler için önemli bir artı olabilir.Ürünü İncele
BAYMAK Elegant Plus 24 A++ (MD) (R32) Klima, rahat ve verimli yaşam alanları oluşturmak için ideal bir model.
Gümüş iyon ve aktif karbon filtreleme sistemi sayesinde sadece iklimlendirme yapmıyor, aynı zamanda havayı da temizliyor.
Hassas sıcaklık kontrol özelliği sunuyor.
Kullanıcılar, genel olarak ürünün ısıtma ve soğutma performansından çok memnun olduğundan bahsediyor.
Inverter motoru sayesinde enerji tasarrufu sağlayan klima, sessiz çalışma ve akıllı temizleme modlarıyla beklentileri karşılıyor.Ürünü İncele
ALTUS AL37Y Ankastre Sürgülü Aspiratör Beyaz, 60 Db ses ile çalışıyor.
Üzerinde iki adet LED ışık bulunuyor.
Saatte 375 metreküp hava emme kapasitesine sahip.
Üç farklı hız kademesinde çalışabiliyor.
Genel olarak olumlu yorumlarıyla ön plana çıkan aspiratör hem performans hem ses açısından kullanıcıların beğenisini topluyor.
Ürün kullanıcılardan en çok düşük ses ile çalışması nedeniyle övgü alıyor. Model aynı zamanda avantajlı fiyatıyla da kullanıcılarını memnun ediyor.Ürünü İncele
HOOVER HECH616X Inox Duvar Tipi Davlumbaz, üç seviyeli hız ayarı sayesinde etrafta bulunan bütün dumanı hızla çeker.
Yıkanabilir filtreleri tekrar tekrar kullanıma uygun bir yapı sergiliyor.
Saatte 400 metreküp havayı çekebilir.
55 desibel gibi düşük bir ses seviyesinde çalışıyor.
Kullanıcılar cihazın fiyat ve kalite açısından harika bir ürün olduğunu, koku problemini büyük ölçüde engellediğini söylüyor.
Avantajlı fiyatı nedeniyle kullanıcılar tarafından tercih edilen ürün, düşük ses seviyesi ve yüksek emiş gücüyle beğeni topluyor.Ürünü İncele
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