HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni evlenecek ve ev kuracaklara müjde! Beyaz eşyalarda %20 indirim!

Yeni evlenecek ve ev kuracaklara müjde! Beyaz eşyalarda %20 indirim!

11.04.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni evleneceklerin ve ev kuracakların en büyük dertleri arasında, beyaz eşya seçmek yer alıyor. Piyasada yer alan onlarca farklı model arasından kaliteli, uygun fiyatlı ve avantajlı ürünleri bulmak oldukça güç. Ancak üzülmenize gerek yok, en iyi markaların en beğenilen beyaz eşya modellerini sizin için ürünleri listeledik. Üstelik yeni evlenecekseniz ve ev kuracaksanız birbirinden cazip indirimler de sizleri bekliyor. Haydi gelin, evinize yeni bir soluk getirecek beyaz eşyaları keşfedelim.

Yeni evlenecek ve ev kuracaklara müjde! Beyaz eşyalarda %20 indirim!

Beyaz eşyalar, neredeyse her gün gelişen teknolojiden nasibini alıyor. Artık her beyaz eşya, pek çok farklı ve akıllı özelliğiyle kullanıcıların hayatlarını daha da kolaylaştırıyor. Gelişmiş özellikli cihazları sıradan olanlardan ayırmak ise bir hayli zor. "Benim böyle bir araştırmaya ayıracak vaktim yok." diyorsanız üzülmeyin. Sizin için birbirinden teknolojik beyaz eşyaları araştırdık. En önemlisi de eğer yeni evlenecek veya ev kuracaksanız, evinizde ihtiyacınız olacak ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz o ürünler!

1. Hem şık hem kullanışlı: SAMSUNG MS23A7013AT/TR 23l Ankastre Mikrodalga Gri

Adsız tasarım - 2023-04-12T095934.881

  • SAMSUNG MS23A7013AT/TR 23l Ankastre Mikrodalga Gri modelinin dokunmatik paneli, kullanımı oldukça kolaylaştırıyor.

  • Bir mikrodalga fırından çok daha fazlası olan ürün, çıtır çıtır yiyecekler hazırlamanızı sağlıyor.

  • Yağlı kızartma çeşitleri, taze ve donmuş gıdaları pişirme işlevi, fırınlama ve ızgara gibi farklı pişirme modları bulunuyor.

  • Özellikleri kadar tasarımıyla da ilgi çeken ürün, paslanmaz çelik bir dış çerçeveye sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün kullanışlı, kaliteli ve tasarım olarak çok şık olduğunu söylüyor.

Ürünün artıları neler?

Ürün, tasarımıyla mutfaklara harika uyum sağladığı gibi 9 farklı işlevi de kolaylıkla yerine getirebiliyor.

Ürünü İncele

2. Şık görüntüsü kadar fiyat avantajıyla da dikkat çeken: ESTY SCO5402B01 Set Üstü Ocak Siyah

Adsız tasarım - 2023-04-12T102934.965

  • Dört adet göze sahip ESTY SCO5402B01 Set Üstü Ocak Siyah, emaye ızgara ile birlikte geliyor.

  • Ocaklar, yanda bulunan kontrol panelinden kolayca açılıp kapatılabiliyor.

  • Düğme üzerinden otomatik olarak ateşlenen modelde gaz kesme emniyeti de bulunuyor.

  • Tamperli cam kullanılarak üretilen ocak yüzeyi, dayanıklı yapısının yanında şık bir görüntü de oluşturuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

İçinde bulunduğu fiyat aralığında alınabilecek en iyi ürün olduğundan bahsedilmiş. Ayrıca ürünün şık duruşu da çok sevilmiş.

Ürünün artıları neler?

Ocak üzerinde bir adet 2900 Watt gücünde büyük bek, iki adet 1750 Watt gücünde orta büyüklükte bek ve bir adet 1000 Watt gücünde küçük bek mevcut.

Ürünü İncele

3. Harika fırın yemekleri yapmak isteyenlere: BOSCH HBF534EW0T 66 litre Ankastre Fırın Beyaz

Adsız tasarım - 2023-04-12T100053.856

  • BOSCH HBF534EW0T 66 litre Ankastre Fırın Beyaz, 3D hotair teknolojisi sayesinde içeride bulunan tepsilere ısının eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor.

  • Aynı anda üç tepside birden pişirme olanağı sunarak hem enerjiden hem zamandan tasarruf ediyor.

  • Fırının arka duvarında yer alan kendi kendini temizleme özelliğine sahip kaplaması, temizliğin kısa sürede bitmesine olanak tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün hem harika kekler pişirdiğinden hem temizliğinin çok kolay olduğundan bahsediyor.

Ürünün artıları neler?

Ürün eşit ısı dağılımı sağlayarak iyi yemekler pişirebildiği gibi aynı zamanda temizliği kolaylaştıran özelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Ürünü İncele

4. Küçük alanlarda büyük işler başaran: ELECTROLUX ESF2400OS A+ Enerji Sınıfı 6 Programlı Bulaşık Makinesi

Adsız tasarım - 2023-04-12T100145.825

  • ELECTROLUX ESF2400OS A+ Enerji Sınıfı 6 Programlı Bulaşık Makinesi, tezgâh üstü kullanım için uygun bir yapıya sahip.

  • Altı farklı programıyla her türlü bulaşığı ve kiri kolayca temizliyor.

  • 20 dakikalık programı sayesinde bulaşıklarınızı hızlıca hazır hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar genel olarak üründen memnun olduğunu belirtiyor.

Ürünün artıları neler?

Ürünün en büyük artısı, küçük ve kompakt yapısı sayesinde mutfakta yer kaplamaması ve yerden yukarıya kurulabilmesi.

Ürünü İncele

5. Alerjisi olanlar için harika bir seçenek: BOSCH WGA141X1TR C Enerji Sınıfı 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi Beyaz

Adsız tasarım - 2023-04-12T100325.965

  • BOSCH WGA141X1TR C Enerji Sınıfı 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi Beyaz, EcoSilence Drive özellikli motoru sayesinde hem sessiz çalışıyor hem enerji tasarrufu yapıyor.

  • %65'e kadar daha kısa sürede mükemmel temizlik performansı sunuyor.

  • Allergy Plus özelliğiyle maksimum hijyen sağlayarak alerji sorunu olanlar ve hassas cilt yapısına sahip kişiler tarafından rahatlıkla tercih edilebiliyor.

  • Kırıştırmadan nazik bir şekilde yıkama yapıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Cihazın ortalama ses seviyesinde çalıştığını belirten kullanıcılar, aynı zamanda yıkama performansının da çok iyi olduğunu söylüyor. Ürün, fiyat/performans açısından kullanıcıları memnun ediyor.

Ürünün artıları neler?

9 kilogramlık yıkama kapasitesi sayesinde tek seferde birçok çamaşır yıkayan model, battaniye gibi ürünleri de yıkayabiliyor.

Ürünü İncele

6. Kaliteli bir çamaşır kurutma makinesi arayanlara: ELECTROLUX EW8H2966IZ 9 kg Buharlı Kurutma Makinesi Beyaz

Adsız tasarım - 2023-04-12T100415.960

  • ELECTROLUX EW8H2966IZ 9 kg Buharlı Kurutma Makinesi Beyaz, 9 kilogramlık oldukça yüksek kurutma kapasitesi sunuyor.

  • Muadillerinin aksine yün ve ipek gibi hassas kumaşları dahi zarar vermeden kurutuyor.

  • Inverter motoru, her kumaş tipine göre farklı devirde çalışıyor.

  • Kumaşlarda çekme ve şekil bozulması gibi problemler yaşatmıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Ürünün kurutma performansından memnun olan kullanıcılar, cihazın buhar üfleyerek çamaşırları dezenfekte ettiğini ve aynı zamanda da kırışıklıkları %90 oranında yok ettiğini söylüyor.

Ürünün artıları neler?

Hayatı kolaylaştıran ürün, çamaşırlarınızın ömrünü uzatacağı gibi çamaşırlardan çıkan toz miktarını da en aza indiriyor.

Ürünü İncele

7. Hem tasarruflu hem kullanışlı bir buzdolabı arayanlara: SAMSUNG RT46K6000WW/TR 456L No-Frost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Adsız tasarım - 2023-04-12T100510.956

  • SAMSUNG RT46K6000WW/TR 456L No-Frost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz, geleneksel buzdolaplarından iki kat daha fazla nemli hava sağlayarak yiyeceklerin kurumasını önlüyor.

  • Dondurulmuş yiyecek bölmesindeki alanları ayrı ayrı soğutarak kokuları birbirine karıştırmıyor.

  • Dondurucu bölmesi istendiğinde buzdolabına dönüştürülebiliyor. Hatta kullanılmadığında kapatılarak enerjiden tasarruf edilebiliyor.

  • Kayan raf özelliği sayesinde arkadaki yiyeceklere kolay erişiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar buzdolabının gıdaları taze ve soğuk tutma konusunda çok başarılı olduğundan bahsediyor.

Ürünün artıları neler?

Ürünün derin dondurucu bölmesinin buzdolabına dönüştürülebilmesi, daha fazla soğutucu bölme isteyenler için önemli bir artı olabilir.

Ürünü İncele

8. Çevreci ve temiz bir şekilde evini iklimlendirmek isteyenlere: BAYMAK Elegant Plus 24 A++ (MD) (R32) Klima

Adsız tasarım - 2023-04-12T100607.804

  • BAYMAK Elegant Plus 24 A++ (MD) (R32) Klima, rahat ve verimli yaşam alanları oluşturmak için ideal bir model.

  • Gümüş iyon ve aktif karbon filtreleme sistemi sayesinde sadece iklimlendirme yapmıyor, aynı zamanda havayı da temizliyor.

  • Hassas sıcaklık kontrol özelliği sunuyor.

  • Model hem ısıtma hem soğutma yapabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, genel olarak ürünün ısıtma ve soğutma performansından çok memnun olduğundan bahsediyor.

Ürünün artıları neler?

Inverter motoru sayesinde enerji tasarrufu sağlayan klima, sessiz çalışma ve akıllı temizleme modlarıyla beklentileri karşılıyor.

Ürünü İncele

9. Uygun fiyatlı ve kaliteli aspiratör arayanlara: ALTUS AL37Y Ankastre Sürgülü Aspiratör Beyaz

Adsız tasarım - 2023-04-12T100643.860

  • ALTUS AL37Y Ankastre Sürgülü Aspiratör Beyaz, 60 Db ses ile çalışıyor.

  • Üzerinde iki adet LED ışık bulunuyor.

  • Saatte 375 metreküp hava emme kapasitesine sahip.

  • Üç farklı hız kademesinde çalışabiliyor.

  • Kompakt tasarımı sayesinde mutfakta dikkat çekmiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Genel olarak olumlu yorumlarıyla ön plana çıkan aspiratör hem performans hem ses açısından kullanıcıların beğenisini topluyor.

Ürünün artıları neler?

Ürün kullanıcılardan en çok düşük ses ile çalışması nedeniyle övgü alıyor. Model aynı zamanda avantajlı fiyatıyla da kullanıcılarını memnun ediyor.

Ürünü İncele

10. Şık ve sessiz bir davlumbaz: HOOVER HECH616X Inox Duvar Tipi Davlumbaz

Adsız tasarım - 2023-04-12T100821.828

  • HOOVER HECH616X Inox Duvar Tipi Davlumbaz, üç seviyeli hız ayarı sayesinde etrafta bulunan bütün dumanı hızla çeker.

  • Yıkanabilir filtreleri tekrar tekrar kullanıma uygun bir yapı sergiliyor.

  • Saatte 400 metreküp havayı çekebilir.

  • 55 desibel gibi düşük bir ses seviyesinde çalışıyor.

  • Tuşlu kontrol yapısı sayesinde kolay kullanılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar cihazın fiyat ve kalite açısından harika bir ürün olduğunu, koku problemini büyük ölçüde engellediğini söylüyor.

Ürünün artıları neler?

Avantajlı fiyatı nedeniyle kullanıcılar tarafından tercih edilen ürün, düşük ses seviyesi ve yüksek emiş gücüyle beğeni topluyor.

Ürünü İncele


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
media markt buzdolabı çamaşır makinesi media markt kampanyaları media markt türkiye mediamarkt mediamarkt com tr

İş birliği İçerikleri

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Asgari ücretin altında fiyatlarla alabileceğiniz laptop ve masaüstü bilgisayarları sizin için seçtik

Asgari ücretin altında fiyatlarla alabileceğiniz laptop ve masaüstü bilgisayarları sizin için seçtik

En iyi şeflerle yarışmaya hazır olun! İşte profesyonel pastalar yapabilmeniz için kullanabileceğiniz ürünler

En iyi şeflerle yarışmaya hazır olun! İşte profesyonel pastalar yapabilmeniz için kullanabileceğiniz ürünler

Kullananların beğenisini kazanan en iyi döküm sahan markalarını sizin için seçtik

Kullananların beğenisini kazanan en iyi döküm sahan markalarını sizin için seçtik

Tümünü Gör
Kullananların beğenisini kazanan en iyi döküm sahan markalarını sizin için seçtik

Kullananların beğenisini kazanan en iyi döküm sahan markalarını sizin için seçtik

İşletmelerin olmazsa olmazı! En iyi barkod yazıcılarla tanışın

İşletmelerin olmazsa olmazı! En iyi barkod yazıcılarla tanışın

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Saç dökülmesi kaderiniz olmasın! İşte saç dökülmelerine en iyi gelen saç bakım ürünleri

Saç dökülmesi kaderiniz olmasın! İşte saç dökülmelerine en iyi gelen saç bakım ürünleri

Yemeklerinize sağlık katacak, uzun ömürlü Karaca tavaları sizin için seçtik

Yemeklerinize sağlık katacak, uzun ömürlü Karaca tavaları sizin için seçtik

Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklara son! En iyi buharlı ütüleri keşfedin

Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklara son! En iyi buharlı ütüleri keşfedin

Tümünü Gör
Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklara son! En iyi buharlı ütüleri keşfedin

Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklara son! En iyi buharlı ütüleri keşfedin

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Güzellik salonlarına servet harcamayın! İşte evde protez tırnak yapmanın püf noktaları

Güzellik salonlarına servet harcamayın! İşte evde protez tırnak yapmanın püf noktaları

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Mutfağınıza ve sofralarına bahar esintisi katacak indirimli ürünleri sizin için seçtik

Mutfağınıza ve sofralarına bahar esintisi katacak indirimli ürünleri sizin için seçtik

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Asgari ücretin altında fiyatlarla alabileceğiniz laptop ve masaüstü bilgisayarları sizin için seçtik

Asgari ücretin altında fiyatlarla alabileceğiniz laptop ve masaüstü bilgisayarları sizin için seçtik

En iyi şeflerle yarışmaya hazır olun! İşte profesyonel pastalar yapabilmeniz için kullanabileceğiniz ürünler

En iyi şeflerle yarışmaya hazır olun! İşte profesyonel pastalar yapabilmeniz için kullanabileceğiniz ürünler

Kullananların beğenisini kazanan en iyi döküm sahan markalarını sizin için seçtik

Kullananların beğenisini kazanan en iyi döküm sahan markalarını sizin için seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Fiyat performans ürünü arayanlara: 1000 TL altında satın alabileceğiniz en iyi kablosuz kulaklıklar

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Mutfaktaki en büyük yardımcılarınızdan biri en iyi airfryer modelleri 2023

Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak! İşte mutfakların yıldızı en iyi airfryerlar

Akıllı evlerin olmazsa olmazı 2023 en iyi robot süpürge tavsiye ve markaları

Kullanıcılarından tam not alan 2023'ün en gözde robot süpürgeleri

Sosyal medyada gündem oldu! 'Google yanlışlıkla para gönderdi' iddiası herkesi şaşırttı

Sosyal medyada gündem oldu! 'Yanlışlıkla para gönderdi' iddiası

Akıllı telefonların da mı sonu geliyor? 'Cep telefonunun babası'ndan çok konuşulacak sözler!

O isimden çok konuşulacak sözler!

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: "2022'de 65 milyar 256 milyon gigabayt internet kullandık"

2022'de 65 milyar 256 milyon gigabayt internet kullandık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.