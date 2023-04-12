Yeni evlenecek ve ev kuracaklara müjde! Beyaz eşyalarda %20 indirim!

Beyaz eşyalar, neredeyse her gün gelişen teknolojiden nasibini alıyor. Artık her beyaz eşya, pek çok farklı ve akıllı özelliğiyle kullanıcıların hayatlarını daha da kolaylaştırıyor. Gelişmiş özellikli cihazları sıradan olanlardan ayırmak ise bir hayli zor. "Benim böyle bir araştırmaya ayıracak vaktim yok." diyorsanız üzülmeyin. Sizin için birbirinden teknolojik beyaz eşyaları araştırdık. En önemlisi de eğer yeni evlenecek veya ev kuracaksanız, evinizde ihtiyacınız olacak ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz o ürünler!

1. Hem şık hem kullanışlı: SAMSUNG MS23A7013AT/TR 23l Ankastre Mikrodalga Gri

SAMSUNG MS23A7013AT/TR 23l Ankastre Mikrodalga Gri modelinin dokunmatik paneli, kullanımı oldukça kolaylaştırıyor.

Bir mikrodalga fırından çok daha fazlası olan ürün, çıtır çıtır yiyecekler hazırlamanızı sağlıyor.

Yağlı kızartma çeşitleri, taze ve donmuş gıdaları pişirme işlevi, fırınlama ve ızgara gibi farklı pişirme modları bulunuyor.

Özellikleri kadar tasarımıyla da ilgi çeken ürün, paslanmaz çelik bir dış çerçeveye sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün kullanışlı, kaliteli ve tasarım olarak çok şık olduğunu söylüyor.

Ürünün artıları neler?

Ürün, tasarımıyla mutfaklara harika uyum sağladığı gibi 9 farklı işlevi de kolaylıkla yerine getirebiliyor.

2. Şık görüntüsü kadar fiyat avantajıyla da dikkat çeken: ESTY SCO5402B01 Set Üstü Ocak Siyah

Dört adet göze sahip ESTY SCO5402B01 Set Üstü Ocak Siyah, emaye ızgara ile birlikte geliyor.

Ocaklar, yanda bulunan kontrol panelinden kolayca açılıp kapatılabiliyor.

Düğme üzerinden otomatik olarak ateşlenen modelde gaz kesme emniyeti de bulunuyor.

Tamperli cam kullanılarak üretilen ocak yüzeyi, dayanıklı yapısının yanında şık bir görüntü de oluşturuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

İçinde bulunduğu fiyat aralığında alınabilecek en iyi ürün olduğundan bahsedilmiş. Ayrıca ürünün şık duruşu da çok sevilmiş.

Ürünün artıları neler?

Ocak üzerinde bir adet 2900 Watt gücünde büyük bek, iki adet 1750 Watt gücünde orta büyüklükte bek ve bir adet 1000 Watt gücünde küçük bek mevcut.

3. Harika fırın yemekleri yapmak isteyenlere: BOSCH HBF534EW0T 66 litre Ankastre Fırın Beyaz

BOSCH HBF534EW0T 66 litre Ankastre Fırın Beyaz, 3D hotair teknolojisi sayesinde içeride bulunan tepsilere ısının eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor.

Aynı anda üç tepside birden pişirme olanağı sunarak hem enerjiden hem zamandan tasarruf ediyor.

Fırının arka duvarında yer alan kendi kendini temizleme özelliğine sahip kaplaması, temizliğin kısa sürede bitmesine olanak tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar ürünün hem harika kekler pişirdiğinden hem temizliğinin çok kolay olduğundan bahsediyor.

Ürünün artıları neler?

Ürün eşit ısı dağılımı sağlayarak iyi yemekler pişirebildiği gibi aynı zamanda temizliği kolaylaştıran özelliğiyle de ön plana çıkıyor.

4. Küçük alanlarda büyük işler başaran: ELECTROLUX ESF2400OS A+ Enerji Sınıfı 6 Programlı Bulaşık Makinesi

ELECTROLUX ESF2400OS A+ Enerji Sınıfı 6 Programlı Bulaşık Makinesi, tezgâh üstü kullanım için uygun bir yapıya sahip.

Altı farklı programıyla her türlü bulaşığı ve kiri kolayca temizliyor.

20 dakikalık programı sayesinde bulaşıklarınızı hızlıca hazır hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar genel olarak üründen memnun olduğunu belirtiyor.

Ürünün artıları neler?

Ürünün en büyük artısı, küçük ve kompakt yapısı sayesinde mutfakta yer kaplamaması ve yerden yukarıya kurulabilmesi.

5. Alerjisi olanlar için harika bir seçenek: BOSCH WGA141X1TR C Enerji Sınıfı 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi Beyaz

BOSCH WGA141X1TR C Enerji Sınıfı 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi Beyaz, EcoSilence Drive özellikli motoru sayesinde hem sessiz çalışıyor hem enerji tasarrufu yapıyor.

%65'e kadar daha kısa sürede mükemmel temizlik performansı sunuyor.

Allergy Plus özelliğiyle maksimum hijyen sağlayarak alerji sorunu olanlar ve hassas cilt yapısına sahip kişiler tarafından rahatlıkla tercih edilebiliyor.

Kırıştırmadan nazik bir şekilde yıkama yapıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Cihazın ortalama ses seviyesinde çalıştığını belirten kullanıcılar, aynı zamanda yıkama performansının da çok iyi olduğunu söylüyor. Ürün, fiyat/performans açısından kullanıcıları memnun ediyor.

Ürünün artıları neler?

9 kilogramlık yıkama kapasitesi sayesinde tek seferde birçok çamaşır yıkayan model, battaniye gibi ürünleri de yıkayabiliyor.

6. Kaliteli bir çamaşır kurutma makinesi arayanlara: ELECTROLUX EW8H2966IZ 9 kg Buharlı Kurutma Makinesi Beyaz

ELECTROLUX EW8H2966IZ 9 kg Buharlı Kurutma Makinesi Beyaz, 9 kilogramlık oldukça yüksek kurutma kapasitesi sunuyor.

Muadillerinin aksine yün ve ipek gibi hassas kumaşları dahi zarar vermeden kurutuyor.

Inverter motoru, her kumaş tipine göre farklı devirde çalışıyor.

Kumaşlarda çekme ve şekil bozulması gibi problemler yaşatmıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Ürünün kurutma performansından memnun olan kullanıcılar, cihazın buhar üfleyerek çamaşırları dezenfekte ettiğini ve aynı zamanda da kırışıklıkları %90 oranında yok ettiğini söylüyor.

Ürünün artıları neler?

Hayatı kolaylaştıran ürün, çamaşırlarınızın ömrünü uzatacağı gibi çamaşırlardan çıkan toz miktarını da en aza indiriyor.

7. Hem tasarruflu hem kullanışlı bir buzdolabı arayanlara: SAMSUNG RT46K6000WW/TR 456L No-Frost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

SAMSUNG RT46K6000WW/TR 456L No-Frost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz, geleneksel buzdolaplarından iki kat daha fazla nemli hava sağlayarak yiyeceklerin kurumasını önlüyor.

Dondurulmuş yiyecek bölmesindeki alanları ayrı ayrı soğutarak kokuları birbirine karıştırmıyor.

Dondurucu bölmesi istendiğinde buzdolabına dönüştürülebiliyor. Hatta kullanılmadığında kapatılarak enerjiden tasarruf edilebiliyor.

Kayan raf özelliği sayesinde arkadaki yiyeceklere kolay erişiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar buzdolabının gıdaları taze ve soğuk tutma konusunda çok başarılı olduğundan bahsediyor.

Ürünün artıları neler?

Ürünün derin dondurucu bölmesinin buzdolabına dönüştürülebilmesi, daha fazla soğutucu bölme isteyenler için önemli bir artı olabilir.

8. Çevreci ve temiz bir şekilde evini iklimlendirmek isteyenlere: BAYMAK Elegant Plus 24 A++ (MD) (R32) Klima

BAYMAK Elegant Plus 24 A++ (MD) (R32) Klima, rahat ve verimli yaşam alanları oluşturmak için ideal bir model.

Gümüş iyon ve aktif karbon filtreleme sistemi sayesinde sadece iklimlendirme yapmıyor, aynı zamanda havayı da temizliyor.

Hassas sıcaklık kontrol özelliği sunuyor.

Model hem ısıtma hem soğutma yapabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, genel olarak ürünün ısıtma ve soğutma performansından çok memnun olduğundan bahsediyor.

Ürünün artıları neler?

Inverter motoru sayesinde enerji tasarrufu sağlayan klima, sessiz çalışma ve akıllı temizleme modlarıyla beklentileri karşılıyor.

9. Uygun fiyatlı ve kaliteli aspiratör arayanlara: ALTUS AL37Y Ankastre Sürgülü Aspiratör Beyaz

ALTUS AL37Y Ankastre Sürgülü Aspiratör Beyaz, 60 Db ses ile çalışıyor.

Üzerinde iki adet LED ışık bulunuyor.

Saatte 375 metreküp hava emme kapasitesine sahip.

Üç farklı hız kademesinde çalışabiliyor.

Kompakt tasarımı sayesinde mutfakta dikkat çekmiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Genel olarak olumlu yorumlarıyla ön plana çıkan aspiratör hem performans hem ses açısından kullanıcıların beğenisini topluyor.

Ürünün artıları neler?

Ürün kullanıcılardan en çok düşük ses ile çalışması nedeniyle övgü alıyor. Model aynı zamanda avantajlı fiyatıyla da kullanıcılarını memnun ediyor.

10. Şık ve sessiz bir davlumbaz: HOOVER HECH616X Inox Duvar Tipi Davlumbaz

HOOVER HECH616X Inox Duvar Tipi Davlumbaz, üç seviyeli hız ayarı sayesinde etrafta bulunan bütün dumanı hızla çeker.

Yıkanabilir filtreleri tekrar tekrar kullanıma uygun bir yapı sergiliyor.

Saatte 400 metreküp havayı çekebilir.

55 desibel gibi düşük bir ses seviyesinde çalışıyor.

Tuşlu kontrol yapısı sayesinde kolay kullanılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar cihazın fiyat ve kalite açısından harika bir ürün olduğunu, koku problemini büyük ölçüde engellediğini söylüyor.

Ürünün artıları neler?

Avantajlı fiyatı nedeniyle kullanıcılar tarafından tercih edilen ürün, düşük ses seviyesi ve yüksek emiş gücüyle beğeni topluyor.



