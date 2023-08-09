Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya kendisine hakaret eden takipçisini ifşa etti! 'Huzurunu kaçıracağım'

Başrollerini Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya kendisine hakaret eden takipçisini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla ifşaladı.

Kendisine atılan mesaj karşısında sinirlenen oyuncu, "Fa.... olduğumu düşünüyor, kaldı ki ola da bilirim anlatsın mahkemede" ifadelerini kullandı.

Bir kullanıcı, paylaşımlarından dolayı hedef aldığı ünlü oyuncuya "Habire dudak dudağa, seviştin, öpüştün. Fa.... halinle salladın. Sizin yurtdışında yaşayacak durumunuz var defolup gitsenize beğenmediğiniz ülkede ne arıyorsunuz? Kendini iyice Kıvılcım rolü saçmalığına kaptırdın" dedi.

"BEN ONUN HUZURUNU KAÇIRACAĞIM"

Gelen mesajlara sessiz kalmayarak takipçisini ifşa eden Evrim Alasya ise şu sözlerle öfke kustu:

"Bu hanım öğretmenmiş! Yer bilimci, doğa bilimci, evli, çocuklu, doğayı koruyan falan filan diye tanımlamalar yazmış kendiyle ilgili. 'çok şükür huzurlu'ymuş. Ben onun huzurunu kaçıracağım bir süre kusura bakmazsa!"

"MAHKEMEDE BENDEN NEDEN RAHATSIZ OLDUĞUNU ANLATSIN"

"Bakalım benimle ilgili derdi neymiş! Bu çirkin örnek üzerinden genelleme yapmak istemem ama bu ülkenin öğretmenleri bu haldeyse durum gerçekten vahim. Artık mahkemede anlatsın bakalım neden rahatsız olmuş benden! Ha bir de hayatı çevreyi koruyormuş."





