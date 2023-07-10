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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu pozlarıyla büyüledi! Alp Navruz dayanamadı

10.07.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla büyüleyen Türkoğlu’nun paylaşımına sevgilisi Alp Navruz da kayıtsız kalamadı.

Oyuncuları arasında Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterine Sıla Türkoğlu hayat veriyor. Güzelliği ile dikkat çeken ünlü isim kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile beraber.

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Sevilen çiftin tatil pozları geçtiğimiz günlerde gündemde yer almıştı. Tatilden paylaşım yapan Türkoğlu yeni pozlarıyla beğeni topladı.

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Sosyal medya hesabını aktif kullnan ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Alp Navruz da yer aldı.

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Sıla Türkoğlu’nun paylaşımına takipçileri "Gecenin ay ışığı", "Güzeller güzeli", "Gecemize ay doğdu", "Yandı buralar" yorumlarında bulundu.

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İzmir’in Bornova ilçesinde dünyaya gelen 23 yaşındaki güzel oyuncu ilk olarak 2018 yılında Ağlama dizisinde rol aldı.

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Ünlü oyuncu Yemin dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile büyük çıkış yakaladı. Sıla Türkoğlu daha sonra Emanet dizisinde Seher karakterine hayat verdi.

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