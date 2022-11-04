Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim? Kızılcık Şerbeti konusu nedir, uyarlama mı?

Kızılcık Şerbeti her cuma akşamı Show Tv'de ekranlara geliyor. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Kızılcık Şerbeti'nde birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Kızılcık Şerbeti oyuncuları arasında yer alan Evrim Alasya Kıvılcım karakterine, Barış Kılıç ise Ömer karakterine hayat veriyor. İşte Kızılcık Şerbeti'nin konusu ve oyuncu kadrosu
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.
Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
Kızılcık Şerbeti dizisinin uyarlama olup olmadığı henüz bilinmiyor. Dizinin hikayesi, Yasak Elma dizisinin de hikayesini yazan Melis Civelek tarafından yazılıyor.
Barış Kılıç - Ömer Ünal
Evrim Alasya - Kıvılcım Arslan
Sıla Türkoğlu - Doğa Korkmaz
Doğukan Güngör - Fatih Ünal
Sibel Taşçıoğlu - Pembe Ünal
Müjde Uzman - Alev Arslan
Settar Tanrıöğen - Abdullah Ünal
Aliye Uzunatağan
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı
Selin Türkmen Çimen
Özlem Çakar
Oral Özer
Rahimcan Kapkap
Serkan Tınmaz
Tuana Gizem Uzunlar