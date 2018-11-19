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Kızım'da Öykü'ye şok itiraf 'Ben senin annenim' Kızım dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 19.11.2018 00:52 | Son Güncelleme

Kızım dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TV8'de 23 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan Kızım'ın 10. yeni bölümünde babasının mirasını Öykü'ye bıraktığını öğrenen Asu yıllardır görmediği kızını almak istiyor. Demir ve Öykü'nün yeni evlerine gelen Asu, 'Ben senin annenim. Seni almaya geldim' diyerek Öykü'ye büyük bir şok yaşatıyor. Peki Kızım'da Demir ve Öykü'nün yolları ayrılacak mı? Asu Öykü'yü alacak mı? İşte Kızım yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Kızım'da Öykü'ye şok itiraf 'Ben senin annenim' Kızım dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in sevilen dizisi Kızım 10. yeni bölümüyle 23 Kasım Cuma akşamı ekranda olacak. Kızım'ın yeni bölümünde, Asu babasından kalan mirası alabilmek için yıllardır görmediği kızı Öykü'yü almak istiyor. Babası Demir'in tuttuğu yeni evinde yaşama hayalleri kuran Öykü'nün karşısına Asu çıkıyor. Cemal'in hasta olan babasını bulduğu Asu, babasının tüm mirasını torunu Öykü'ye bıraktığını öğrenmesiyle Almanya'da dönmekten vazgeçiyor ve kızını almak istiyor. Demir ve Öykü'nün yeni evlerine gelen Asu, Öykü'ye 'Ben senin annenim. Seni almaya geldim' diyor.

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızım son bölümde, hastalığının belirtileri artmaya başlayan Öykü yazı yazmakta zorlanırken, kızının durumunu öğrenen Demir ise büyük bir değişim yaşadı. Artık hayatını Öykü için yaşamaya başlayan Demir, Cemal'in kurduğu tuzağı son anda farketti ve paraya kavuştu.Demir Öykü'nün ev istemesiyle yeni bir ev tuttu ve kızı için oda hazırladı. Öykü'nün binlerce lira tutan ilaçlarını da alan Demir'e final sahnesinde ise Asu büyük bir şok yaşattı.

Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra, Demir için artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır. Onun için eskisinden daha da zorlu bir yaşam savaşı başlamıştır. Para meselesini çözmek için aldığı riskleri arttıran Demir, yeniden tehlikeli bir maceranın içinde bulur kendini. Acaba, bu kez müze işindeki kadar şanslı olacak mıdır?

Candan, Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra derin bir açmazda bulur kendini. Candan'ın hissettiği acı, aceleyle birtakım kararlar almasına neden olur. Candan'ın bu yönelişi, Demir ve Öykü için Candan'ın olmadığı bir yaşamın habercisi mi olacaktır?

Gittikçe derinleşen alkol sorununun pençesinde boğuşan Asu, para kazanmak için yeni yollar dener. Suça bulaşmadan para kazanmaya çalışan Asu, hayattan yeni bir darbe daha alır. Cemal, Asu'ya bir kez daha yardım eder. Bu süreçte, Cemal ve Asu'nun ilişkisinde ne tür değişimler gerçekleşecektir?

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