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Kızım dizisinde flaş değişiklik!

DİZİ HABERLERİ  | 08.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

Medyapım'ın dizisinde yönetmen değişti...

Kızım dizisinde flaş değişiklik!

Fatih Aksoy'un yapımcılığını üstlendiği tv8'in "Kızım" dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Beren Gökyıldız, Buğra Gülsoy ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun başrolünü oynadığı dizinin yönetmeni değişti.

İlk bölümünden itibaren Gökçen Usta'nın yönettiği dizinin ekibine usta bir isim katıldı. Mustafa Şevki Doğan "Kızım" dizisinin yeni yönetmeni oldu.

Son olarak "Ege'nin Hamsisi" dizisini çeken Doğan, daha önce "Kurtlar Vadisi", "Baba Ocağı" ve "Meryem" gibi popüler dizilere imza atmıştı.

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