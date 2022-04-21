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Kızımın adını 3 kere değiştirdim çünkü…

21.04.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya, Inverness'ten 30 yaşındaki Aoife Rose McLasserty, 30 yaşındaki Martin ile evli. Odhran, Fionn ve Clodagh isimlerinde 3 çocukları olan çift şimdiki adı Clodagh olan kızlarının ismini tam 3 kere değiştirmiş. 4 aylık bebeğin yeni ismi hem anneyi, hem aileyi mutlu ediyor. Genç kadın ebeveynlere isim seçiminin ne kadar zor olduğunu ve değişiklikten korkulmaması gerektiğini hatırlatıyor.

Kızımın adını 3 kere değiştirdim çünkü…

İskoçyalı bir çift, üçüncü çocuklarının ismine kara vermekte çok zorlandıklarını belirttiler. İlk iki çocuklarına isim koyarken hızlıca ve net bir şekilde karar verdiklerini belirten çift, bir kız olan üçüncü bebeklerinde çok zorlandıkları ve kızlarının ismini tam 3 kez değiştirdiklerini belirtti.

Daha önce Mia ve Mimi isimlerini verdikleri kızlarının adı şimdi Clodagh. Oldukça popüler olan geleneksel bir isim ve İrlanda mirasına saygı duyuyor. Çift bu ismin kızları için mükemmel olduğunu düşündüklerini belirtti.

ÖZEL HİSSETTİRMEDİ

CLODAGJ

İki oğluna daha geleneksel bir isim veren Aoife, bu kez daha modern bir isim istediğine kara verdi ve Mia’yı seçti. Ancak isminin kayda geçmesi için gereken 21 günlük sürecin bitmesini beklerken bu ismin kızının kişiliğine uymayacağını düşündü ve birçok yerde bu ismi görünce ona özel hissettirmedi. Bu yüzden Mia’ya Mimi ismini verdiler. Bir ay boyunca bu ismi deneseler de Aoife bu adı da kızının görüntüsü ve kişiliğiyle bağdaştıramadı.

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İKİ İSİMDEN DE MUTLU OLMADI

Üç buçuk ay sonra eşine iki isimden de mutlu olmadığını söyleyince yeni bir isim arayışına girdiler ve Clodagh ismini görür görmez bu isimde karar kıldılar. Kızları dört aylıkken isim değişikliği için kayıt bürosuyla iletişime geçtiler. Ancak uzun bir bekleme süresi gerektiğini öğrendiler.

"Hasta olmak için fazla iyi görünüyorsun" dediler ama …"Hasta olmak için fazla iyi görünüyorsun" dediler ama …

''ZOR BİR ŞEY''

AOİFE

Çift yine de vazgeçmedi ve sosyal medyada kızlarının yeni ismini duyurdu. Şimdi herkes ona ‘Clodagh’ ismiyle sesleniyor ve oldukça seviliyor. Anne Aoife, isim seçmenin ne kadar zor bir iş olduğuna dikkat çekti ve ebeveynlerin çocuklarının adını değiştirmekten korkmaması gerektiğine inandığını söyledi.


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