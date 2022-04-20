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Çocuklarını can havliyle camdan aşağı attı!

20.04.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Indianapolis kentinde çıkan bir yangında kaydedilen görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İki katlı bir dairede çıkan yangında iki çocuğuyla çaresiz kurtarılmayı bekleyen bir annenin çocuklarını camdan itfaiyecilere fırlattığı anlar gündem oldu.

Indianapolis İtfaiyesi'nin ABD’nin Indianapolis kentinde 11 Nisan günü saat 03.30 civarında meydana geldiğini söylediği yangının sebebinin devrilen bir mum olduğu bildirildi. Çıkan yangında iki çocuğuyla birlikte mahsur kalan ve endişe içinde kurtarılmayı bekleyen telaşlı annenin çocuklarını camdan fırlattığı görüntüler dikkat çekti.

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NEFES ALAMIYORDU

Telaş içinde yardım isteyen annenin nefes alamadığını ve çocuklarının da içeride olduğunu söylediği görüntülerde itfaiye ekiplerinin genç kadına çocukları tutmayı teklif ettiği ve kollarını uzattığı, annenin ise güvenli olduğundan emin olunca çocukları camdan dışarı attığı görüldü.

İTFAİYR

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KÜÇÜK ÖRÜMCEK ADAMLAR

İki çocuğu da sapasağlam ekiplere ulaştırdıktan sonra anne de camdan aşağı atladı ve binadan çıkmayı başardılar. İçeride başka kimse kalmamıştı. Olay yerindeki memurlar annenin ve çocukların cesaretini takdir ettiler. "Bir gün, iki katlı bir binanın penceresinden nasıl atladığınızı anlatacaksınız. Tıpkı Örümcek Adam gibi!" diyerek onları kutladılar.

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