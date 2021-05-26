Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kızına bakabilmek için 43 yıl boyunca erkek kılığında dolaşan kahraman anne: Sisa Gaber Abou Douh

Kızına bakabilmek için 43 yıl boyunca erkek kılığında dolaşan kahraman anne: Sisa Gaber Abou Douh

Seray Üstün Seray Üstün
26.05.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde pek çok alanda olduğu gibi cinsiyet eşitsizliği hala çözüm bulunamayan bir sorun olarak devam ediyor. Özellikle iş arayışı sürecinde birçok kadın bu sorunla mücadele etmek zorunda kalıyor. Mısırlı bir kadın olan Sisa Gaber Abou Douh, topluma ve düzene meydan okuyarak kızı Huda için 43 yıl boyunca erkek kılığında dolaştı.

Kızına bakabilmek için 43 yıl boyunca erkek kılığında dolaşan kahraman anne: Sisa Gaber Abou Douh

Toplumlar arasında kadınların erkek meslektaşlarıyla aynı iş fırsatlarından yararlanmasının daha zor olduğu bir dünya düzeni etkinliğini sürdürüyor. Toplumsal tabular içerisinde kadınlar ailelerine ve evlerine bakmakla yükümlü olan kişi olarak kabul ediliyor. 1970 yılında evlenen ve çok mutlu bir evliliği olmasına rağmen henüz 6 aylık hamileyken eşini kaybeden Sisa, toplum genelinde oluşan kalıpları yıkmayı başardı.

Sisa evlendiğinde 21 yaşındaydı ve eşi 16 yaşında olmasına karşın oldukça mutlu bir birliktelikleri vardı. Genç yaşında eşini kaybeden Sisa’nın ailesi Mısır’ın muhafazakar bir kesimindendi ve çocuğuna bakması için Sisa’nın çalışmasına kesinlikle izin vermiyordu. Luksor’da yaşayan Sisa, yeniden evlenmesi için erkek kardeşlerinin baskısına direnmek zorundaydı. Sisa ise kızına iyi bir hayat sunmak için çalışmak istiyordu. En sonunda erkek kılığına girerek çok daha rahat iş bulabileceğini ve çalışabileceğini düşünerek kendi kimliğini gizleme kararı aldı. Erkek kılığında iş aramaya gittiği zaman kadın olduğu için toplum kurallarına karşı gelmiş olmayacak veya iş başvurusu reddedilmeyecekti.

Tamamen erkek kıyafetleri giyen Sisa, bir süre sonra ise erkek gibi konuşmaya ve davranmaya başladı. Onu kimsenin tanıyamayacağı komşu kasabalarda iş aradı. Çiftçi, ayakkabı boyacısı ve işçi olarak çalıştı.

Kızı 16 yaşına geldiğinde evlendi ama Sisa kızı evlendikten sonra bile kılık değiştirmeye devam etti. Zamanla erkek gibi davranmaya ve giyinmeye alışmıştı bu yüzden de artık kadın kıyafetleri içinde kendini rahat hissetmiyordu. 2015 yılında Mısır hükümeti’nin takdirini kazandı ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı ona “eve ekmek getiren kadın” ödülünü verdi. Ayrıca RT Documentary’nin yayınladığı The Untamed Shrew adında da Sisa’nın hayat hikayesini anlatan bir belgesel çekildi.

Kariyerinde en üst noktaya ulaşabilmek için hayatı boyunca Çinli taklidi yapan sihirbaz: Chung Ling SooKariyerinde en üst noktaya ulaşabilmek için hayatı boyunca Çinli taklidi yapan sihirbaz: Chung Ling Soo


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Hastalığınızın sebebi klozet olabilir! Bunları yapmazsanız...Hastalığınızın sebebi klozet olabilir! Bunları yapmazsanız...
24 saatte öldüren hastalıklar24 saatte öldüren hastalıklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek gecelik ilişki yaşadığı kişilerin kafasını kesti

Tek gecelik ilişki yaşadığı kişilerin kafasını kesti

Efsane, gişeye ‘hızlı’ bir açılış yaptı

Efsane, gişeye ‘hızlı’ bir açılış yaptı

Sezona sıfır vakayla giriyor

Sezona sıfır vakayla giriyor

Onlar farklılıklarla güzel! Güzellik standartlarını yok saydılar

Onlar farklılıklarla güzel! Güzellik standartlarını yok saydılar

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri vardı

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri vardı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Küvetler neden kişinin boyundan daha kısa oluyor?

Küvetler neden kişinin boyundan daha kısa oluyor?

Türkiye versiyonun ilk karesi

Türkiye versiyonun ilk karesi

Saklanan rakamı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Saklanan rakamı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.