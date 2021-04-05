Kariyerinde en üst noktaya ulaşabilmek için hayatı boyunca Çinli taklidi yapan sihirbaz: Chung Ling Soo

William Ellsworth Robinson ya da bilinen adıyla Chung Ling Soo, hayatı birçok film, dizi ve belgesele konu olmuş Amerikalı bir sihirbazdır. Yaşadığı dönemde Batı kültüründe mistik ve gizemli olayları Uzak Doğu halkıyla özdeşleştirmek adeta bir gelenekti. Bu nedenle görüntüsünü değiştirerek Chung Ling Soo ismiyle gösteriler yapmıştır. İşte kariyeri için kimliğinden vazgeçen sihirbaz Chung Ling Soo’nun hikayesi...

William Ellsworth Robinson henüz 14 yaşındayken sirk benzeri bir eğlence alanı olan vodvilde “Robinson, The Man Of Mystery (Gizemin Adamı)” ismiyle gösteriler yapmaya başladı. Daha sonra “Ben Ali Bey” ismiyle gösteri yapan Alman sihirbaz Auzinger’i taklit ederek, “Achmed Ben Ali” adıyla illüzyonun daha karanlık yönlerini merkeze alan gösteriler yapmaya başladı. Alman sihirbaz Auzinger, hiçbir zaman Amerika turnesi yapmadığı için bu bölgede tanınmıyordu ve izleyenlerin büyük bir bölümü bunun taklit bir konsept olduğunu fark etmedi.

Amerika’da o dönemde kendi illüzyonlarını anlayan ve taklit edebilen herkese 1000 dolar ödül vereceğini söyleyerek gösteri yapan “Ching Ling Foo” isminde bir sihirbaz vardı. Robinson bu ünlü Çinli’nin hilelerini anlayarak ona meydan okumuştur ama Foo, bu meydan okumayı kesin bir şekilde reddetmiştir. Daha sonra Robinson, Paris’te bir gösteri merkezinde Çinli illüzyonist arandığını duyar ve kendisini reddeden “Ching Ling Foo”nun konseptini birebir uyarlar.