Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 31 yıl hapis cezası

Merkez Melikgazi ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, temizlik şirketi bulunan İskender Doğan B.'nin, kızı A.B.'ye cinsel istismarda bulunması, anne H.B'nin, kızını ağzında çıkan yaralar nedeniyle doktora götürmesiyle ortaya çıktı. Doktorun şüphelenmesi üzerine A.B., babasının kendisine istismarda bulunduğunu annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine İskender Doğan B., gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan İskender Doğan B., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Önceki duruşmada pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, babasının kendisine cinsel içerikli videolar izletip birçok kez cinsel istismarda bulunduğunu ileri süren A.B. duruşmaya katılmadı, annesi ise hazır bulundu.

'EŞİM KISKANÇLIĞINDAN BÖYLE YAPIYOR'

Sanık İskender Doğan B., son savunmasında "Sevmediğim bir evlilik yaptım. Çocuğumun doldurulduğunu düşünüyorum. O benim evladım, canım ciğerim, gözbebeğim. Suçlamalar iddiadan öte bir şey değil. Eşim kıskançlığından böyle yapıyor. Eşimi aldattığım için pişmanım. Ama başka kadını seviyorum ne yapayım. Tahliye olup, suçsuzluğumu kanıtlamak istiyorum" dedi.