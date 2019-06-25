HABER

Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 31 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kayseri'de oturan İskender Doğan B. (36) kızı A.B.'ye (11), cinsel içerikli videolar izletip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 31 yıl hapis cezası

Merkez Melikgazi ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, temizlik şirketi bulunan İskender Doğan B.'nin, kızı A.B.'ye cinsel istismarda bulunması, anne H.B'nin, kızını ağzında çıkan yaralar nedeniyle doktora götürmesiyle ortaya çıktı. Doktorun şüphelenmesi üzerine A.B., babasının kendisine istismarda bulunduğunu annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine İskender Doğan B., gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan İskender Doğan B., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Önceki duruşmada pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, babasının kendisine cinsel içerikli videolar izletip birçok kez cinsel istismarda bulunduğunu ileri süren A.B. duruşmaya katılmadı, annesi ise hazır bulundu.

'EŞİM KISKANÇLIĞINDAN BÖYLE YAPIYOR'

Sanık İskender Doğan B., son savunmasında "Sevmediğim bir evlilik yaptım. Çocuğumun doldurulduğunu düşünüyorum. O benim evladım, canım ciğerim, gözbebeğim. Suçlamalar iddiadan öte bir şey değil. Eşim kıskançlığından böyle yapıyor. Eşimi aldattığım için pişmanım. Ama başka kadını seviyorum ne yapayım. Tahliye olup, suçsuzluğumu kanıtlamak istiyorum" dedi.

AVUKAT: UTANIYORUM

A.B.'nin avukatı Ali Fidan, bir baba olarak sanıktan utandığını ifade ederek, "Türk toplumunun örf ve adetlerine en uygun ve en üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz. Bir baba olarak duygularımla hareket etmek istemiyorum ama sanıkla hem cins olduğum için utanıyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık İskender Doğan B.'ye, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 30 yıl, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)

babaya-kizina-cinsel-istismardan-31-yil-hapis_7539_dhaphoto1

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Gaziantep'te fabrika yangınıGaziantep'te fabrika yangını
Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve beraberindeki personelle bir araya geldiBakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve beraberindeki personelle bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri cinsel istismar hapis cezası

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Son dakika: LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.