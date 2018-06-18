Kızının düğününe katılmamıştı! Meghan'ın babası suskunluğunu bozdu

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle bugün, düğünden sonra ilk kez damadı Prens Harry'le olan ilişkilerini konu alan ve neden düğüne katılmadığını açıklayan bir röportaj verdi.

PRENS CHARLES'I ÇOK KISKANDI

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası 73 yaşındaki Thomas Markle, düğün seramonisinde kızının yanında yer alamadığı için çok üzgün olduğunu ve bu anlamlı görevde kendisi yerine kızına eşlik eden Prens Charles'ı hem kıskandığını hem de şükran duyduğunu açıkladı.

Günaydın Britanya programına katılan baba, Prens Charles hakkında, 'Çok yakışıklı görünüyordu. Kıskandım keşke ben de orada olsaydım ama Tanrıya şükür o oradaydı. Ona teşekkür ediyorum' dedi.

"BEBEK KONUSUNDA UMUTSUZ"

Kızının bebek sahibi olma hususunda çok umutsuz olduğunu belirten Baba Markle, çiftten yakın vadede bir bebek geleceği beklentisi içerisinde.

Düğünen üç gün önce Windsor'daki düğüne katılmadan vazgeçen Baba Markle, kızını gelinlik içinde görünce hıçkırıklara boğulduğunu ve düğüne sağlık problemlerinden ötürü katılamadığını söyledi.