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Kızının düğününe katılmamıştı! Meghan'ın babası suskunluğunu bozdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın düğüne katılmayan babası Thomas Markle sonunda sessizliğini bozdu!

Kızının düğününe katılmamıştı! Meghan'ın babası suskunluğunu bozdu

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle bugün, düğünden sonra ilk kez damadı Prens Harry'le olan ilişkilerini konu alan ve neden düğüne katılmadığını açıklayan bir röportaj verdi.

PRENS CHARLES'I ÇOK KISKANDI

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası 73 yaşındaki Thomas Markle, düğün seramonisinde kızının yanında yer alamadığı için çok üzgün olduğunu ve bu anlamlı görevde kendisi yerine kızına eşlik eden Prens Charles'ı hem kıskandığını hem de şükran duyduğunu açıkladı.

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Günaydın Britanya programına katılan baba, Prens Charles hakkında, 'Çok yakışıklı görünüyordu. Kıskandım keşke ben de orada olsaydım ama Tanrıya şükür o oradaydı. Ona teşekkür ediyorum' dedi.

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"BEBEK KONUSUNDA UMUTSUZ"

Kızının bebek sahibi olma hususunda çok umutsuz olduğunu belirten Baba Markle, çiftten yakın vadede bir bebek geleceği beklentisi içerisinde.

Düğünen üç gün önce Windsor'daki düğüne katılmadan vazgeçen Baba Markle, kızını gelinlik içinde görünce hıçkırıklara boğulduğunu ve düğüne sağlık problemlerinden ötürü katılamadığını söyledi.

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"CİDDİ BİR HATA YAPTIM"

Prens Harry ve kızını özür borçlu olduğunu söyleyen baba "Ciddi bir hata yaptığımı fark ettim. Yaptığımı geri almak zor ama ikisi de (Meghan ve Harry) çok bağışlayıcı"

Şimdi kalbindeki sıkıntıların ardından 'çiftlikte' olduğunu ve çiftin görüşünü almak ve Kraliçe de dahil olmak üzere “yeni kraliyet ailesi” ile tanışmak için Londra'ya gitmeyi umduğunu söyleyen baba, ayrıca damadI Harry'nin kendisiyle siyaset konuştuğunu da açıkladı.

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Sussex Düşesi Meghan Markle Thomas Markle Prens Charles prens harry

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