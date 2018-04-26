Kızının velayetini istiyor!

Baba Ümit Aslan ise avukatı aracılığı ile yazılı bir açıklama yaptı ve Ceren Hindistan'ı suçladı: Arya'nın tedavisi devam ederken annesi tarafından keyfi olarak tedaviye götürülmemeye başlanmıştır!

İşte Ümit Aslan'ın avukatı aracılığı ile yapılan o açıklama:

"Anne Ceren Hindistan velayeti altında bulunan 3 yasındaki Arya Rima için 25 Ekim 2017 tarihinde küçük için böbrekte Wilms tümörü teşhisi konulmuştur.Bu teşhis sonrası müvekkil Ümit Aslan derhal çocuğu hastaneye yatırmış ve Antalya'dan İstanbul'a yerleşerek çocuğu için günlerce hastanede kalmıştır.

Küçük Arya,11 Aralık 2017 günü ameliyata alınmış ve başarılı geçen ameliyat sonrası Arya'nın tedavisi devam ederken anne Ceren Hindistan tarafından keyfi olarak tedaviye götürülmemeye başlanmıştır.

Hastane yönetimi ve müvekkil baba,her ne kadar anneye ulaşıp tedavisinin devam etmesi gerektiğini anlatmaya çalışmış olsa da bu konuda annenin umursamaz tavırları ile karşı karşıya kalınmıştır. Anne her seferinde gerek doktorlarından gerek babası Ümit Aslan'dan çocuğu kaçırmıştır.