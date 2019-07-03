Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Olay Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk sahibi Filiz K. (49) ile Hamdi K. (54) çiftinin büyük kızları birkaç yıl önce evden kaçtı. Kızın kaçmasının ardından çiftin arası bozuldu. Kızıyla görüşmek isteyen Filiz K’ye kocası Hamdi K. her seferinde engel oldu. En son sabah saatlerinde aynı konu yüzünden yeniden tartıştılar. Tartışma kısa sürede büyüdü ve Hamdi K. evde bulunan pompalı tüfeğiyle karısını öldürdü.