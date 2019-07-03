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Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

Bursa'daki Mudanya ilçesinde evden kaçan kızıyla görüşmek isteyen anne, eşi tarafından öldürüldü. Kızını reddeden kocası tarafından pompalı tüfekle öldürülen zavallı kadın kanlar içinde yere yığıldı. Karısını öldürdükten sonra oğlunu arayarak, 'Gel anneni öldürdüm' diyen katil, ardından polise giderek teslim oldu.

Olay Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk sahibi Filiz K. (49) ile Hamdi K. (54) çiftinin büyük kızları birkaç yıl önce evden kaçtı. Kızın kaçmasının ardından çiftin arası bozuldu. Kızıyla görüşmek isteyen Filiz K’ye kocası Hamdi K. her seferinde engel oldu. En son sabah saatlerinde aynı konu yüzünden yeniden tartıştılar. Tartışma kısa sürede büyüdü ve Hamdi K. evde bulunan pompalı tüfeğiyle karısını öldürdü.

Telefona arayıp, 'Gel anneni öldürdüm' dedi

Filiz K. yerde kanlar içinde yatarken, Hamdi K. oğlu B.K’yi arayarak, “Gel anneni öldürdüm” dedi. Oğlu babasının telefonundan sonra bir arkadaşıyla anne ve babasının yaşadığı eve geldi. Katil zanlısı baba ise, oğlunu aradıktan sonra, evlerinin kapısını kilitleyerek, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, "Karımı öldürdüm" diye itirafta bulundu.
Hamdi K’yı gözaltına alan ekipler zanlının verdiği anahtarı alarak söz konusu adrese gitti.
Kapıyı açan ekipler Filiz K’yi yerde kanlar içinde buldu. Olay yerinde yapılan ilk muayenede öldüğü tespit edilen Filiz K’nin cesedi savcının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. (İHA)
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cinayet Bursa ölüm

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