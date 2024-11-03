HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Klavyede kalp işareti (♥) nasıl yapılır? Windows ve Mac klavyede kalp (♥) yapma

Klavyede kalp işareti (♥) nasıl yapılır? Windows ve Mac klavyede kalp (♥) yapma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
02.11.2024 19:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayarların en önemli donanım parçalarından biri klavyedir. Klavye üzerinde birçok farklı tuş bulunmaktadır. Bu tuşlar pek çok işlevin kısa yoldan yapılmasını sağlayan birtakım özellikler içermektedir. Bu özelliklerden biri de emoji oluşturmaktır. Klavye aracılığıyla oluşturulan birçok farklı emoji çeşidi vardır. Kalp işareti de bunlardan biridir. Peki, klavyede kalp işareti (♥) nasıl yapılır? Windows ve Mac klavyede kalp (♥) yapma işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Klavyede kalp işareti (♥) nasıl yapılır? Windows ve Mac klavyede kalp (♥) yapma

İçindekiler

  • Klavyede kalp işareti (♥) nasıl yapılır?
  • Windows klavyede kalp yapma
  • Mac klavyede kalp yapma

Günümüzde birçok teknolojik cihaz kullanılmaktadır. Bu teknolojik cihazların başında bilgisayarlar gelmektedir. Bilgisayarlar masaüstü olabileceği gibi dizüstü olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayarlarda bulunan klavye üzerinde ise çeşitli tuşlar mevcuttur. Bu tuşlar yardımıyla pek çok farklı simge ya da işaretler yapılabilmektedir. Klavye üzerinden en sık yapılan işaretlerden biri kalp işaretidir. Kullanıcılar klavyede kalp yapma işaretini birkaç basit adımla oluşturabilir.

Klavyede kalp işareti (♥) nasıl yapılır?

Gerek bilgisayarlar gerek tablet, iPad gibi cihazlar gerekse de akıllı cep telefonları üzerinden mesajlaşmalarda en sık kullanılan emojilerden biri kalp işaretidir. İnsanlar duygularını belirtmek ve karşı tarafa aktarmak için klavyede üzerinde bulunan çeşitli tuşları kullanmaktadır. Bu taşlardan bazıları gülücük ifadesinin oluşmasını sağlarken bazıları ise klavyede kalp yapmak için tercih edilmektedir. Bilgisayar klavyelerinin yanı sıra, telefon klavyesinde kalp yapma işlemi de çok sık gerçekleştirilmektedir. Klavyede kalp işaretini yapmak için bazı tuşların yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tuş kombinasyonu kullanılan bilgisayar işletim sistemine göre farklılık göstermektedir.

Windows klavyede kalp yapma

Klavyede kalp sembolleri yapmak için tercih edilen yöntemlerden biri kısayol tuşlarıdır. Yazılı iletişimlerde yaygın olarak kullanılan sembollerden biri kalp işareti (♥) sembolüdür. Bu sembol aşkı sevgiyi temsil ettiği gibi dostluk ve arkadaşlık ilişkilerine dair sohbetlerde de çok sık kullanılmaktadır. Klavyede kalp yapımı kullanılan işletim sistemine göre farklı tuşlar içermektedir.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kalp yapmak için, eğer klavyede sayısal tuş takımı varsa kullanılması gereken tuşlar Alt + 3 tuşudur. Bu işletim sistemlerinde kalp işaretini meydana getirmek için Alt tuşuna basılı tutarken ardından sayısal tuş takımındaki 3 sayısının yazılı olduğu tuşa basılmaktadır.

Ayrıca Windows 10 ve sonrasında "Windows" tuşu ve "." (nokta) tuşuna aynı anda basarak emoji paneli de açılabilmektedir. Böylece buradan kalp emojisi seçilebilir.

Mac klavyede kalp yapma

Mac’lerde kullanılan işletim sistemi Windows cihazlardan farklıdır. Mac’lerde işletim sistemi olarak MacOS işletim sistemi kullanılmaktadır. Bu bilgisayarlarda kalp işaretini yapmak biraz daha farklı olmaktadır. Mac’lerde kalp sembolünü oluşturmak için Option + Shift ve K tuşlarından faydalanılmaktadır. Bu üç tuşa aynı anda basıldığında kalp işareti meydana gelmektedir.

Ayrıca Control + Command + Boşluk tuşlarına aynı anda basıp "Emoji ve Semboller" menüsünü açarak ya da klavyede kalp kopyala işlemi yaparak da bu işaret oluşturabilmektedir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kalp‎ Klavye emoji işaret mac windows
En Çok Okunan Haberler
Konut kredisine yeni güncelleme: 120 ay vadeli 2 milyon liranın geri ödemesi belli oldu!

Konut kredisine yeni güncelleme: 120 ay vadeli 2 milyon liranın geri ödemesi belli oldu!

Boşandığı eşini konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü! 3 yaşındaki çocuğunun annesini acımasızca katletti

Boşandığı eşini konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü! 3 yaşındaki çocuğunun annesini acımasızca katletti

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş! Cani kahreden anları anlattı

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş! Cani kahreden anları anlattı

Danilo Şef Cadde'de restoran açtı! Bir kruvasan bakın ne kadar!

Danilo Şef Cadde'de restoran açtı! Bir kruvasan bakın ne kadar!

Önce satın aldı sonra da iade etti! Sebebi...

Önce satın aldı sonra da iade etti! Sebebi...

Sosyal medyada gündem olmuştu! Zurna çalan Çinlinin sırrı çözüldü: Hiç sanıldığı gibi değilmiş

Sosyal medyada gündem olmuştu! Zurna çalan Çinlinin sırrı çözüldü: Hiç sanıldığı gibi değilmiş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.