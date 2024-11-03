Klavyede kalp işareti (♥) nasıl yapılır? Windows ve Mac klavyede kalp (♥) yapma

Günümüzde birçok teknolojik cihaz kullanılmaktadır. Bu teknolojik cihazların başında bilgisayarlar gelmektedir. Bilgisayarlar masaüstü olabileceği gibi dizüstü olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayarlarda bulunan klavye üzerinde ise çeşitli tuşlar mevcuttur. Bu tuşlar yardımıyla pek çok farklı simge ya da işaretler yapılabilmektedir. Klavye üzerinden en sık yapılan işaretlerden biri kalp işaretidir. Kullanıcılar klavyede kalp yapma işaretini birkaç basit adımla oluşturabilir.

Klavyede kalp işareti (♥) nasıl yapılır?

Gerek bilgisayarlar gerek tablet, iPad gibi cihazlar gerekse de akıllı cep telefonları üzerinden mesajlaşmalarda en sık kullanılan emojilerden biri kalp işaretidir. İnsanlar duygularını belirtmek ve karşı tarafa aktarmak için klavyede üzerinde bulunan çeşitli tuşları kullanmaktadır. Bu taşlardan bazıları gülücük ifadesinin oluşmasını sağlarken bazıları ise klavyede kalp yapmak için tercih edilmektedir. Bilgisayar klavyelerinin yanı sıra, telefon klavyesinde kalp yapma işlemi de çok sık gerçekleştirilmektedir. Klavyede kalp işaretini yapmak için bazı tuşların yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tuş kombinasyonu kullanılan bilgisayar işletim sistemine göre farklılık göstermektedir.

Windows klavyede kalp yapma

Klavyede kalp sembolleri yapmak için tercih edilen yöntemlerden biri kısayol tuşlarıdır. Yazılı iletişimlerde yaygın olarak kullanılan sembollerden biri kalp işareti (♥) sembolüdür. Bu sembol aşkı sevgiyi temsil ettiği gibi dostluk ve arkadaşlık ilişkilerine dair sohbetlerde de çok sık kullanılmaktadır. Klavyede kalp yapımı kullanılan işletim sistemine göre farklı tuşlar içermektedir.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kalp yapmak için, eğer klavyede sayısal tuş takımı varsa kullanılması gereken tuşlar Alt + 3 tuşudur. Bu işletim sistemlerinde kalp işaretini meydana getirmek için Alt tuşuna basılı tutarken ardından sayısal tuş takımındaki 3 sayısının yazılı olduğu tuşa basılmaktadır.

Ayrıca Windows 10 ve sonrasında "Windows" tuşu ve "." (nokta) tuşuna aynı anda basarak emoji paneli de açılabilmektedir. Böylece buradan kalp emojisi seçilebilir.

Mac klavyede kalp yapma

Mac’lerde kullanılan işletim sistemi Windows cihazlardan farklıdır. Mac’lerde işletim sistemi olarak MacOS işletim sistemi kullanılmaktadır. Bu bilgisayarlarda kalp işaretini yapmak biraz daha farklı olmaktadır. Mac’lerde kalp sembolünü oluşturmak için Option + Shift ve K tuşlarından faydalanılmaktadır. Bu üç tuşa aynı anda basıldığında kalp işareti meydana gelmektedir.

Ayrıca Control + Command + Boşluk tuşlarına aynı anda basıp "Emoji ve Semboller" menüsünü açarak ya da klavyede kalp kopyala işlemi yaparak da bu işaret oluşturabilmektedir.