Kleopatra’yı canlandıracak Gal Gadot: 'Benim de Müslüman arkadaşlarım var'

Kleopatra’yı canlandıracak olan Gal Gadot, ona karşı yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İsrailli aktris BBC Arapça'ya verdiği röportajda "Öncelikle gerçeklere karşı dürüst olmak istiyorsanız, Kleopatra Makedonyalıydı. Kleopatra'yı oynayabilecek Makedon bir oyuncu arıyorduk. Fakat yoktu. Ben de Kleopatra konusunda çok tutkuluydum" dedi.

GAL GADOT’A BARIŞ İHTİMALİ SORULDU

Proje ekim ayında duyurulduktan sonra, eleştirmenler sosyal medyada karakterin bir Arap aktris tarafından canlandırılması gerektiğini iddia etti. Kleopatra, ülkeyi MÖ 305'ten itibaren yöneten Ptolemaios Mısır Krallığı'nın son hükümdarıydı. Ancak Kleopatra, Makedon Yunan generali Ptolemy I Soter'in soyundan geliyordu.

Gal Gadot'a, anavatanı İsrail ile Arap olan komşuları arasında barış olasılığı görüp görmediği soruldu. Gadot, ‘‘Umarım olur, ama henüz değil’’ cevabını verdi.

'BENİM DE MÜSLÜMAN ARKADAŞLARIM VAR'

Wonder Woman serisiyle adını dünyaya duyuran Gal Gadot, hayranlık duyduğum bu muhteşem tarihi karakteri onurlandırmak istiyorum diyerek sözlerine şöyle devam etti: 'İster Müslüman ister Hristiyan ister Katolik ister ateist, Budist, ister Yahudi olsun, dünyanın dört bir yanından arkadaşlarım var.'



