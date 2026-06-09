Klima gün boyu açık mı kalmalı yoksa aç-kapa mı yapılmalı? Uzmanından fatura düşürecek klima tavsiyesi

Yaz aylarında en çok tartışılan konulardan biri klimanın nasıl kullanılacağı. “Gün boyu açık bırakmak mı daha ekonomik, yoksa ihtiyaç oldukça açıp kapatmak mı?” sorusu özellikle sıcakların arttığı dönemlerde hem konfor hem de elektrik faturası açısından merak ediliyor.

Uzmanlara göre bu sorunun tek bir doğru cevabı yok; kullanım şekli evin izolasyonuna, dış sıcaklığa ve klimanın inverter olup olmamasına göre değişiyor.

KLİMA SÜREKLİ ÇALIŞTIRILIRSA DAHA MI AZ YAKAR?

İnverter klimalar, ortam sıcaklığına ulaştıktan sonra düşük güçte çalışarak sıcaklığı sabit tutar. Bu sistemde cihazı sürekli açıp kapatmak, her açılışta yüksek enerji harcanmasına neden olabilir.

Bu yüzden iyi yalıtımlı bir evde, inverter klima gün boyu düşük seviyede çalıştırıldığında çoğu zaman daha dengeli ve ekonomik bir kullanım sağlanabilir. Çünkü cihaz sürekli “ilk çalışma yüküne” girmek zorunda kalmaz. Ancak bu durum her ev için geçerli değildir.

AÇ- KAPA KULLANIMI NE ZAMAN DAHA MANTIKLI?

Eğer klima inverter değilse (klasik on/off sistem), uzun süre açık bırakmak çoğu zaman daha fazla enerji tüketimine yol açabilir. Bu tip klimalarda ortam soğuyunca cihaz tamamen kapanır ve tekrar çalıştığında yüksek güç çeker.

Ayrıca ev uzun süre boş kalacaksa (örneğin 3–4 saatten fazla), klimayı kapatmak genellikle daha doğru bir tercih olur.

EN ÇOK YAPILAN HATA: "EN SOĞUĞA ALMAK"

Uzmanların en sık uyardığı konu, klimayı en düşük dereceye almak. 18–20 derece gibi aşırı düşük ayarlar cihazın sürekli yüksek güçte çalışmasına, odanın gereksiz yere fazla soğumasına, enerji tüketiminin artmasına neden olur. İdeal sıcaklık genellikle 24–26 derece aralığıdır. Bu aralık hem konfor sağlar hem de tüketimi dengeler.

FATURAYI DÜŞÜREN PRATİK KLİMA KULLANIM ÖNERİLERİ

Uzmanların önerdiği bazı basit ama etkili yöntemler şunlar;