Kliniği kapattı, yurt dışına gitti! Hastalar ortada kaldı

İki senedir Mustafa Acet'in kliniğine gittiğini söyleyen İrina B. yaklaşık 25 bin TL para harcadığını ve 3 kez operasyon geçirdiğini söyledi. İrina B. “İki sene önce görüşmeye başladık. Ameliyat olman lazım dedi. Üç kere ameliyat oldum. Sonra adam kaçtı gitti. Tüp bebek tedavisine başlamıştık. Embriyolar hastanede kaldı. Adam ortada yok. 'Doğuştan rahim bozukluğu var' dedi, 'ameliyat olman gerekiyor' dedi. Bir arkadaşım tavsiye etti. İnternetten de takip ettim, yorumları okudum herkes çok memnun kalmış. Eşimle karar verip biz de gittik. Ameliyat oldum, daha sonra tüp bebek tedavisine başladık. Sonra adam tatile gitti, '45 gün yokum' dedi. Sonra Amerika'ya gitti, daha sonra da kayboldu. Salı günü kliniği taşınmış ben videodan öğrendim. Durumum maalesef kötü. Çok kötü durumdayım. Gittiğim başka bir doktor umut var dedi. Şimdi hastane hastane geziyorum." dedi.

"TEDAVİ ORTADA KALDI"



Bebek sahibi olabilmek için yaklaşık 25 bin lira harcadıklarını dile getiren İrina B. üst üste ameliyatlar olduğunu belirterek, “İki senedir tedavi oluyorum. Birinci ameliyatı oldum, 'rahim uzunluğu yetmiyor' dedi. 'Normal gebelik de yaşayabilirsin' dedi. Üçüncü ameliyattan sonra olmayınca tüp bebek tedavisine başladık. Transfer olacaktı. 'Doktor Amerika'dan gelecek, transfer başlayacak' dediler. Sonra çıktı gitti tedavi ortada kaldı. Para da gitti. Yaklaşık 25 bin TL para harcadık." diye konuştu.