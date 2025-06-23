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Klinik destek elemanı nedir? Klinik destek elemanı ne iş yapar?

Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş olan belgeleri bulunan, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kapsamında görevi olan her kişi sağlık çalışanı olarak kabul edilir. Bu kişilerin belli şartları yerine getirmiş olması gerekir.

Klinik destek elemanı nedir? Klinik destek elemanı ne iş yapar?
Ferhan Petek

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan kişiler hastanelerde, devlete ait sağlık kurum ve kuruluşlarında, polikliniklerde, tıp merkezlerinde, laboratuvarlarda ya da diğer çeşitli sağlık alanında çalışan iş yerlerinde görev alabilirler. Bu kişiler sağlık çalışanı ya da sağlık personeli olarak isimlendirilirler ve beli koşullara sahip olan kişilerdir.

Klinik destek elemanı nedir? Klinik destek elemanı nasıl olunur?

Sağlık sektörünce, klinik ya da hastanelerde çalışan kişiler klinik destek elemanı olarak çeşitli görevler üstlenirler. Bu sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin etkin bir halde sunulabilmesine destek veren elemanlar klinik destek elemanlarıdır. Hastaların bakımlarından çeşitli sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde işlemesi için destek olan kişiler klinik destek elemanı olarak isimlendirilmişlerdir.

Bazı koşullara uygun olması halinde değerlendirilen ve işe alınan klinik destek elemanı şartlarının başında bu şekilde işe alınacak olan kişilerin ön lisans ya da lisans seviyelerinde yönetmelikte belirlenmiş ve belirtilmiş olan bölümlerden birinden mezun olmuş olmaları gelir. Bir kişinin klinik destek elemanı olabilmesi için gerekli olan bu şartın dışında bir de klinik destek elemanlığı alanında eğitim almış olması da gerekir.

Klinik destek elemanı ne iş yapar?

Klinik destek elemanı maaşı her yıl güncellenmektedir. Örnek olarak 2025 yılı için belirlenen klinik destek elemanı maaşları en düşük 28 bin TL, en yüksek ise 60 bin TL olarak açıklanmıştır. Bu kişilerin gerekli koşullara sahip olduğu tespit edildikten ve işe alındıktan sonra yapacakları işler ve üstlenecekleri görevler ise şu şekildedir:

  • Hastaların karşılanması
  • Hastaların yönlendirilmesi
  • Kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kayıt için gerekli olan belgelerin toplanması
  • Dokümantasyon ve bilgi girişi yapılması
  • Sağlık kayıtlarının düzenlenmesi
  • Hasta bilgilerinin sisteme girişinin yapılması
  • Muayene odalarının temizliği ve sterilize edilmesi
  • Medikal araçların ve gereçlerin temizliği
  • Tıbbi malzemelerin ve ekipmanların envanterlerinin takip edilmesi
  • Gerekli tıbbi malzeme siparişlerinin verilmesi ve malzeme alımı

Klinik destek elemanı hangi bölümde çalışır?

Bir kişinin klinik destek elemanı olarak işe alınması için diploma sahibi olması gereken bölümler şunlardır:

  • Ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı
  • Hemşire yardımcılığı
  • Ebe yardımcılığı
  • Sağlık bakım teknisyenliği

Bu dallardan birinden ön lisans ya da lisans seviyesinde diploması olan biri klinik destek elemanı eğitimini aldıktan sonra ilgili bölümlerde ve sağlık kurumlarında görevlendirilir. Bir klinik destek elemanı sekreterlik, tıbbi dokümantasyon bölümlerinde çalışabilir. Hasta bakımından, temizlikten, yatak bakımından aynı zamanda hasta belgelerinden ve kayıt çıkış işlemlerinde de sorumlu olur.

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Anahtar Kelimeler:
destek eleman sağlık
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