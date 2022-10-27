Klozet yalayarak ünlü olmuştu! 'Yeterince ünlü olmadıkları için' ailesiyle görüşmüyor

Instagram'da 420.000'den fazla takipçisi olan Larz, koronavirüs salgını sırasında kendisini klozet yalarken videoya çekip bunu paylaşmasının ardından kısa sürede viral oldu. Daha sonra Covid olduğunu söyleyerek tekrar gündeme taşındı ancak daha sonra kız arkadaşı Ava Louise yayınladığı görüntülerin aslında eski olduğunu ve iddialarının asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

''UTANÇ VERİCİ''

Larz şimdi de kendi ailesiyle onun kadar ünlü olmadıkları için konuşmadığını açıklayarak manşet oldu. Bir radyo programına katılan genç fenomen, sunucu Jackie 'O' Henderson tarafından artık ailesiyle konuşup konuşmadığı sorulunca “Tabii ki hayır. Onlarla konuşmayı o kadar uzun zaman önce bıraktım ki, insanların hala onlarla konuştuğumu düşünmesi gerçekten utanç verici.” diye yanıtladı.

Bunun yerine kiminle konuştuğu sorulduğunda, "Cardi B ile Instagram DM üzerinden konuşuyorum. 2015'te Twitter'da tanıştık ve o zamandan beri iletişimdeyiz.'' dedi.

HERKESTEN DAHA ÜNLÜ

Herkesten daha ünlü olduğunu savunan Larz, kendisiyle aynı sayıda takipçiye sahip olmayan insanlarla konuşmayacağını açıkladı. Beş erkek ve dört kız kardeşi olan büyük bir aileden geldiğini ve hepsini Instagram, Facebook ve Snapchat'te engellediğini ve onunla aynı sayıda takipçiye ulaşana kadar onunla konuşmayacağını söyleyerek devam etti.

