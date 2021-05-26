Klozetiniz hastalık yayıyor olabilir! Hemen müdahale edip hijyeni sağlamak için...

Nemden dolayı mikropların kolayca üreyebildiği klozetler, gün boyu ciltle temas ediyor. Bu nedenle bu alanların düzenli ve etkili bir şekilde temizlenmesi oldukça önemli. Tam bir klozet temizliği için klozetin dar bölgelerine ulaşılması ve tüm lekelerin çıkartılması gerekiyor.

ADIM ADIM KLOZET TEMİZLİĞİ

Mikropların en çok ürediği yerlerin başında gelen klozetleri, aşağıdaki adımları uygulayarak etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Klozet temizliğine başlamadan önce kendinizi korumak için mutlaka eldiven giyin ve mümkünse maske takın. Havalandırmayı veya varsa banyo penceresini açın.

Sifonu bir kere çekerek suyun klozet yüzeyini ıslatmasını sağlayın ve klozet içerisindeki suyun normal seviyesine dönmesi için biraz bekleyin.

Ardından oturmak için kullanılan kısmını kaldırarak klozetin tümüne (su kanalları, musluk kısmı, iç hazne ve tüm girintiler) çamaşır suyu dökün. Tuvalet fırçası kullanarak çamaşır suyunun her yere ulaşmasını sağlayın. Yetişemediğiniz noktalar için dilerseniz eski bir diş fırçasından yardım alabilirsiniz.

Klozet kapağını kapatarak yaklaşık 10 dakika kadar bekleyin. Bu esnada klozetin dış yüzeyini bir bez veya sünger kullanarak çamaşır suyu veya uygun bir temizlik malzemesiyle silebilirsiniz. Ancak klozetin iç kısmına sürülen bir bezi veya süngeri kesinlikle başka alanların temizliğinde kullanmamaya dikkat edin.

Bekleme süresinin sonunda klozet kapağını kaldırın ve bu kapağın iç ve dış yüzeylerini silin. Klozetin içini kontrol edin ve eğer çıkmayan lekeler varsa bu lekeleri tuvalet fırçasıyla tekrar ovarak 5 dakika kadar daha bekleyin.

Son olarak sifonu birkaç kez çekerek klozet iç alanının su ile durulanmasını sağlayın.

KLOZETLERDEKİ LEKELER NASIL TEMİZLENİR?

Bazen klozetler içerisinde sararmış veya paslı lekeler oluşabiliyor. Ancak bu lekeleri temizlemeden önce lekeyi oluşturan etkeni bulmak gerekiyor. Eğer lekeler pas akıntısına benziyorsa pas çözücü ürünleri kullanabilirsiniz. Lekelerin nedeni kireç birikmesine benziyorsa bu durumda da bir kireç çözücüyü tercih edebilirsiniz. Pas veya kireç çözücüsünü lekenin üzerine döküp biraz bekledikten sonra fırça ile temizleyebilir ve ardından sifonu çekerek durulayabilirsiniz. Ancak bunu yaparken kullandığınız malzemeleri çamaşır suyu veya diğer temizleyicilerle kesinlikle karıştırmamalısınız.



