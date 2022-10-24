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  4. Klozetteki pozu olay olmuştu! TikTok'ta Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çektiği bir videoyu paylaşan Mika Raun gözaltına alındı

Klozetteki pozu olay olmuştu! TikTok'ta Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çektiği bir videoyu paylaşan Mika Raun gözaltına alındı

24.10.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirme ve estetik operasyonlarıyla gündem olan ünlü femonen Mika Can Raun, Türk lirasını klozete attığı videoyu TikTok'ta paylaşmıştı! Gözaltına alınan Mika Can Raun, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Cinsiyet değiştirme operasyonu ile de bambaşka bir hale bürünerek adından sıkça söz ettiren Mika Can Raun, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı video ile pes dedirtti. Mika Can Raun yayınladığı videoda 100 Türk Lirasını klozete atarak sifonu çekti.

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Tepkilere cevap veren Raun; "100 TL'yi niye sifona attın, üzerine bastın? diyenler için, millet Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor da ne oluyor?" demişti.

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Mika Can Raun, Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Raun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Görüntülerin ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan Mika Can Raun'u gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen Raun, işlemleri bitince adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

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