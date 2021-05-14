Knives Out 2 (Bıçaklar Çekildi 2) filmi oyuncu kadrosunda dev isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Son yılların en beğenilen dedektiflik filmlerinden biri olarak kabul edilen Knives Out (Bıçaklar Çekildi) devam projesiyle yeniden beyaz perde de görücüye çıkmaya hazırlanıyor. İlk projesindeki oyunculuk performanslarıyla göz dolduran yapımın devam filmi Knives Out 2 (Bıçaklar Çekildi 2) adeta yıldızlar geçidine dönüştü.

Filmin oyuncu kadrosuna Guardians of The Galaxy'nin başarılı oyuncusu Dave Bautista'nın eklendiği duyuruldu. Rian Johnson'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmi kadrosuna katılan son isim ise Fight Club, American History X, Birdman gibi yapımların yıldız oyuncusu Edward Norton oldu.



