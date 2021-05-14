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Knives Out 2 (Bıçaklar Çekildi 2) filmi oyuncu kadrosunda dev isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daniel Craig’in başrolünü üstlendiğini 2009 yılı yapımı Knives Out (Bıçaklar Çekildi) filmi büyük başarı elde etmişti. Projenin devamı niteliğindeki Knives Out 2 (Bıçaklar Çekildi 2) filminin hazırlıkları başladı. Filminin oyuncu kadrosundaki yıldız isimler şimdiden seyircisini heyecanlandırdı.

Knives Out 2 (Bıçaklar Çekildi 2) filmi oyuncu kadrosunda dev isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Son yılların en beğenilen dedektiflik filmlerinden biri olarak kabul edilen Knives Out (Bıçaklar Çekildi) devam projesiyle yeniden beyaz perde de görücüye çıkmaya hazırlanıyor. İlk projesindeki oyunculuk performanslarıyla göz dolduran yapımın devam filmi Knives Out 2 (Bıçaklar Çekildi 2) adeta yıldızlar geçidine dönüştü.

Filmin oyuncu kadrosuna Guardians of The Galaxy'nin başarılı oyuncusu Dave Bautista'nın eklendiği duyuruldu. Rian Johnson'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmi kadrosuna katılan son isim ise Fight Club, American History X, Birdman gibi yapımların yıldız oyuncusu Edward Norton oldu.

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