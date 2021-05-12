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  4. Yeni ‘Superman’ filminin yönetmeni için görüşmeler başladı! Henüz bir isimle anlaşılmadı

Yeni ‘Superman’ filminin yönetmeni için görüşmeler başladı! Henüz bir isimle anlaşılmadı

Seray Üstün Seray Üstün
12.05.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Superman efsanesinin yeni filmi için kollar sıvandı. Başrolünde siyahi bir oyuncunun rol alması konuşulan yapım için yönetmen arayışı tam gaz devam ediyor. Filmi yönetmesi için görüşülen isimler arasında ise Steven Caple Jr., J.D. Dillard, Regina King ve Shaka King gibi isimler yer alıyor.

Yeni ‘Superman’ filminin yönetmeni için görüşmeler başladı! Henüz bir isimle anlaşılmadı

J.J Abrams’ın yapımcılığını üstlendiği yeni bir Superman filminin çekileceğine dair geçtiğimiz aylarda açıklama yapılmıştı. Christopher Reeve, Brandon Routh ve son olarak Henry Cavill‘in performanslarıyla buluşan Superman’in yeni maceralarını siyahi bir oyuncu canlandıracak. The Hollywood Reporter’ın haberine göre Coates bu filmin hikayesini Kal-El adını taşıyan orijinal çizgi roman ile uyumlu olacak şekilde inşa ediyor. Filmin hikayesinin 20. yüzyılda geçeceği düşünülüyor. Henüz yapım aşamasında olan filmin senaryosunu Ta-Nehisi Coates kaleme alacak.

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