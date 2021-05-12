Yeni ‘Superman’ filminin yönetmeni için görüşmeler başladı! Henüz bir isimle anlaşılmadı

J.J Abrams’ın yapımcılığını üstlendiği yeni bir Superman filminin çekileceğine dair geçtiğimiz aylarda açıklama yapılmıştı. Christopher Reeve, Brandon Routh ve son olarak Henry Cavill‘in performanslarıyla buluşan Superman’in yeni maceralarını siyahi bir oyuncu canlandıracak. The Hollywood Reporter’ın haberine göre Coates bu filmin hikayesini Kal-El adını taşıyan orijinal çizgi roman ile uyumlu olacak şekilde inşa ediyor. Filmin hikayesinin 20. yüzyılda geçeceği düşünülüyor. Henüz yapım aşamasında olan filmin senaryosunu Ta-Nehisi Coates kaleme alacak.



