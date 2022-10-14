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  4. Kobra Murat kimdir? 2. Sayfa konuğu Kobra Murat'ın serveti ne kadar, kaç TL?

Kobra Murat kimdir? 2. Sayfa konuğu Kobra Murat'ın serveti ne kadar, kaç TL?

14.10.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kobra Murat, 14 Ekim 2022 Cuma günü 2. Sayfa magazin programının konuğu oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e özel açıklamalarda bulunan ünlü isim magazin gündemini değerlendirdi. "Yemekte Yaparım Salçayla", "Kaliteliyiz Markayız Havalıyız", "Kraliçe" ve "Saltanat Gaydası" gibi şarkılarla bilinen ünlü ismin biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kobra Murat kimdir? 2. Sayfa konuğu Kobra Murat'ın serveti ne kadar, kaç TL?

Kobra Murat kimdir? 2. Sayfa konuğu Kobra Murat'ın serveti ne kadar, kaç TL?

Kobra Murat, 14 Ekim 2022 Cuma günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. TV8'de canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa'da dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Kobra Murat kimdir? İşte 2. Sayfa konuğu Kobra Murat'ın hayatı ve biyografisi...

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KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat gerçek adı merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Gerçek adı Murat Divandiler olan ünlü isim, Roman düğünlerinin aranan modacısı olması ve muhteşem performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor. Çok genç yaşta evlendiği ve üç çocuğu olan bilinen şarkıcı, Romanların Prensi olarak da tanınıyor.

Yıllardır televizyon izleyicilerin ekranlarda görmeye alışkın olduğu Kobra Murat, beş yıl önce geçirdiği ameliyat sonrasında 58 kilo verdi ve bugün eskisinden çok farklı bir görünüme sahip. Ataları gibi kendisi de Balatlı olan şarkıcının Kobra Modaevi adlı bir modaevi bulunuyor. Ekranların sevilen isimlerinden olan ve çok sayıda programda yer alan şarkıcının İşte Kobra İşte Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.

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Albümdeki şarkılar arasında ise Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin adlı şarkılar yer alıyor. Kobra Murat aynı zamanda ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Çukur’da da kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi. Şarkı çok sayıda insan tarafından dinlendi ve beğeniyle karşılandı. YouTube'da da paylaşılan şarkının 6 milyon görüntülenmesi bulunuyor.

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KABRO MURAT'IN SERVETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kobra Murat konuk olduğıu bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor. Karımın üstüne paralar var, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim var, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri”

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