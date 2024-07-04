Kobra Murat, torununun doğum gününde para saçtı! Küçük çocuk yerden paraları toplamak isteyince...

'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler gerek yatırım açıklamaları gerek evi gerekse servetine dair sözleriyle gündemden düşmüyor.

Sürekli altına yatırım yaptığı için eşinin kendisine kızdığını söyleyen Kobra Murat daha önce "Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var" diyerek olay olmuştu.

Kobra Murat bu sefer de torununa yaptığı doğum günü partisiyle adından söz ettirdi. Mynet ve 2. Sayfa'nın haberine göre; Kobra Murat'ın düğün gibi partide etrafa saçtığı paralar dikkat çekti.

Yere saçılan paraları küçük bir çocuk toplamak istediğinde ise Kobra Murat çocuğa kızarak bunu engelledi. O anlar sosyal medyada "Ne çirkin davranış" denilerek eleştirildi.







