Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

İllüzyonist Aref Ghafouri, 15 Temmuz'da, gösteri için geldiği Antalya'da, gösteride kullandığı kobra cinsi yılanı tarafından sağ elinin bilek üstünden ısırılmış ve ölüm tehlikesi yaşamıştı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin vücuduna yayılmasını önleyen Aref Ghafouri, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmişti.

İlk müdahalesi yapılan ve geceyi burada geçiren Aref, Türkiye'de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz'da özel uçakla tedavisi için Mısır'a götürülmüştü. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi'nde tedaviye alınan Aref'e 20 tüp panzehir verildi. Mısır'da süren tedavisinin ardından taburcu olan ve sağlığına kavuşan Aref, Instagram hesabından son durumunu duyurdu.

PİRAMİTLERİN ÖNÜNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Aref Ghafouri Mısır piramitlerinin önünde diz çökerek çekildiği fotoğrafı 'Allah'ın izniyle sizin de dualarınızda sağlığıma kavuştum, beni en zor anlarımda bile bırakmayan herkese çok teşekkür ederim' notuyla paylaştı.





